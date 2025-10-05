Mit neuem Förster auf Tour Walz plant für Kirchen/Betzdorf den Wald der Zukunft Claudia Geimer 05.10.2025, 12:13 Uhr

i Michel Walz ist der neue Förster für die Städte Kirchen und Betzdorf. Der gebürtige Hesse fühlt sich wohl in seinem Revier und hat viel zu tun. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Spuren der Borkenkäferplage sind auch im Forstrevier in Kirchen/Betzdorf nach wie vor deutlich spürbar. Der neue Förster Michel Walz erläutert, wie er den Wald der Zukunft gestalten möchte.

Ein Feldhase hoppelt noch schnell vor dem Auto auf die andere Seite. „Den haben wir bei seiner Frühstücksrunde gestört“, sagt Michel Walz, der im Dienstfahrzeug unterwegs ist, schmunzelnd. Der 27-jährige Hesse ist seit zwei Monaten der neue Revierleiter in Kirchen, kommissarisch ist er schon seit Oktober vergangenen Jahres verantwortlich.







