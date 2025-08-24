Was 1875 begann, lebt heute mit 27 Stimmen weiter: Der MGV Liederkranz Wallmenroth begeistert mit seinem breiten Repertoire von Gospel bis Schlager. Der preisgekrönte Chor ist auch ein Beispiel dafür, wie die eigene Zukunft gesichert werden kann.

Durch die offene Tür dringt Gesang nach draußen. Der MGV Liederkranz Wallmenroth probt im Mehrzweckgebäude. 2025 ist ein besonderes Jahr für den Gesangverein. Der Liederkranz feiert sein 150-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 31. August, 11 Uhr, lädt der MGV mit dem Egerland Echo Scheuerfeld zum Frühschoppen auf den Dorfplatz ein. Auftakt des Jubiläumsjahres war ein Projektkonzert unter dem Titel: „Völlig losgelöst“ im Juni im Kulturwerk in Wissen. Es ist nicht das erste Mal, dass der MGV in der besonderen Location zu Gast war: Denn Projektkonzerte gehören zum Standardrepertoire des Jubelchores. Dirigent Matthias Merzhäuser, der seine „Mannen“ während der Probe am E-Piano begleitet, erläutert den Hintergrund. Das Interesse, sich langfristig an einen Gesangverein zu binden, sei in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgegangen. „Dagegen sind Projekte über einen begrenzten Zeitraum geeignet, Mitwirkende zu gewinnen“, erläutert Merzhäuser. Der eine oder andere Sänger bleibe mitunter doch sogar hängen – so verzeichnete der MGV in jüngster Zeit drei Neuzugänge.

Damals waren es 24 Sänger, die im Januar 1875 den MGV Liederkranz Wallmenroth aus der Taufe gehoben haben, angetrieben vom „elementaren Wunsch nach Geselligkeit und Gemeinsamkeit im Gesang“, wie ein Chronist vermerkt. Von einem „bunten Vereinsleben“ in den Folgejahren ist die Rede, mit Höhepunkten wie Festbällen, Festumzügen und Frühschoppen zu diversen Jubiläen. Der Chor ging auf Reisen. „In Budapest standen wir auf der Bühne, immer bereit, Leistung bringen“, erzählt Merzhäuser aus der jüngeren Vergangenheit.

i Matthias Merzhäuser studiert mit dem MGV Liederkranz für das zweite Konzert im Jubiläumsjahr ein neues Programm ein. Matthias Merzhäuser studiert mit dem MGV Liederkranz für das zweite Konzert im Jubiläumsjahr ein neues Programm ein. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Es gab unter anderem Auftritte in der Betzdorfer Stadthalle, im Gläsersaal der Siegerlandhalle, im Kurhaus Bad Ems, beim Chorfestival in Bad Neuenahr, bei Gottesdiensten in den Kirchen der Region und ein besonderes Dinnerkonzert in der Tenne/Scheune des Breidenbacher Hofs. Die Geselligkeit kam und kommt nicht zu kurz: Davon zeugen Dorf- und Kartoffelfeste, Mai- und Silvesterpartys ebenso wie die beliebten Kaffee-Kuchen-Konzerte in der proppenvollen Turnhalle. Der Liederkranz mit seinen aktuell 27 Sängern und insgesamt rund hundert Mitgliedern gehört zu den aktivsten Chören im AK-Land.

Nachzulesen sind die zahlreichen Auftritte in der pünktlich zum Jubiläums-Frühschoppen erschienenen Festschrift des Vereins. „Chöre habe nur eine Chance, wenn sie wahrgenommen werden“, ist Chorleiter Merzhäuser überzeugt. „Sie müssen nach außen darstellen, was sie machen und was sie können.“ Und der MGV Liederkranz kann eine Menge: Sechs von sieben Meisterchortitel holte er unter dem Dirigat von Matthias Merzhäuser, der seine Truppe für deren Vielseitigkeit lobt. Ob Pop, Rock, Schlager, auf Englisch oder Deutsch, ob Volkslied, Geistliche Lieder oder Gospel – der MGV Liederkranz Wallmenroth beherrscht verschiedene Genres.

i Eines der ältesten Fotos des MGV Liederkranz Wallmenroth, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert. Archiv Ludwig Heer. MGV Wallmenroth

„Stillstand ist das Ende“, sagt Teamsprecher Jens Rolland. Der 43-Jährige ist ein Eigengewächs, folgte als junger Erwachsener seinem Vater Aloys als Sänger zum Liederkranz. Der Sohn folgt dem Beispiel des Vaters – was früher in den Männerchören Usus war, funktioniert heute nicht automatisch – sind sich Merzhäuser und Rolland einig. „Das ist schon eine Leistung, dass ein Chor 150 Jahre besteht“, findet Geschäftsführer Ludwig Heer. „Das geht nur über Kontinuität“, meint Merzhäuser. Der 62-jährige Birkener ist das beste Beispiel dafür. Seit 40 Jahren zeichnet er für den Chor verantwortlich und verrät das Erfolgsrezept einer so lange währenden Zusammenarbeit: „Sie lassen mich machen, folgen meinen Ideen und es funktioniert musikalisch und menschlich.“ Er lobt vor allen Dingen die älteren Sänger, die sich Neuerungen nicht verschließen.

Als Vorbereitung auf das zweite Jubiläumskonzert am 22. November, 19 Uhr, in der Don-Bosco-Kirche in Wallmenroth, studiert der Chor – wiederum als Projekt – aktuell Werke von Schubert ein. So wird auch in den kommenden Wochen bei der Probe Gesang aus der Tür des Mehrzweckgebäudes nach draußen dringen.