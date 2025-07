Unter schwierigen Rahmenbedingungen sei er entstanden, sagt Boris Bläser, seit knapp einem Jahr neuer Ortsgemeindebürgermeister in Wallmenroth, auf der jüngsten Ratssitzung im Werner-Schuh-Saal. Jetzt ist der Haushalt für dieses und das kommende Jahr verabschiedet.

Leicht ist es wirklich nicht gewesen. So ist der Hebesatz der Kreisumlage für dieses Jahr erhöht worden, und zwar von 43 auf 45,5 Prozent. 682.000 Euro muss die Ortsgemeinde für dieses Jahr an den Kreis weitergeben, für das kommende Jahr sind es 689.000 Euro. Auch die Verbandsgemeindeumlage ist um knapp 2 Prozent erhöht worden. 498.000 Euro und 466.000 Euro gehen somit dieses und nächstes Jahr an die VG. Hinzu kommt noch eine Schulumlage von 94.100 Euro im Jahr 2025 und 95.000 Euro im Jahr 2026.

Haushalt ist knapp ausgeglichen

All das hat zu einem knapp ausgeglichenen Haushalt geführt, bei dem nicht alles berücksichtigt werden konnte, was Ortsgemeindebürgermeister gerne im Haushalt gehabt hätte. „Der Sanitärcontainer in der Grube Rosa muss leider entfallen“, sagt Boris Bläser. Dabei ist dafür bereits einiges in die Wege geleitet worden. So sei der Förderbescheid dafür bereits bewilligt gewesen, wie Bläser im Ortsgemeinderat berichtet. Doch der Eigenanteil wäre für die Ortsgemeinde zu hoch gewesen. Zudem wären die Folgekosten, die so eine Sanitäranlage mit sich bringt, nicht abschätzbar gewesen. „Der Container täte uns gut, etwa für örtliche Feierlichkeiten, aber wenn wir handlungsfähig bleiben wollen, dann müssen wir ihn einsparen“, sagt Bläser.

Wichtig sei vor allem, dass die Infrastruktur im Ort erhalten bleibt. Rund 60.000 Euro plant die Ortsgemeinde in diesem Jahr für Unterhaltungsaufwendungen in diesem Jahr ein, für das kommende Jahr sind es 98.200 Euro. Friedhof, Turnhalle, Sportplatz, Sportlerheim, Kindergarten, Bolzplatz, Bauhof. All das muss am Laufen gehalten werden.

„Seit Jahren kämpfen wir für einen neuen Traktor.“

Boris Bläser, Ortsgemeindebürgermeister Wallmenroth

„Der Bauhof ist besonders wichtig“, sagt Bläser. „Seit Jahren kämpfen wir für einen neuen Traktor.“ Ganze 75.000 Euro sind in diesem Jahr für ein neues Fahrzeug eingeplant. Schließlich konkurriere man auch mit anderen Firmen. Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, ist für die Ortsgemeinde wichtig. „Für gute Arbeit braucht man gutes Werkzeug“, ist sich Bläser sicher.

Die mit Abstand größte Ausgabe in diesem Jahr ist mit 380.000 Euro die Sanierung der Turnhalle. „Das ist ein großer Batzen“, sagt der Ortschef. Dazu gebe es aber auch Zuwendungen vom Land, die als Einnahmen laufen werden. So kostet die Sanierung die Ortsgemeinde schon mal 116.000 Euro weniger. Auch an der Fußgängerbrücke nach Bruche will Bläser festhalten. Für das kommende Jahr sind dort 20.000 Euro eingeplant.

Bei den Hebesätzen in Wallmenroth Spitzenreiter

Wie in jeder Ortsgemeinde musste auch Wallmenroth mit seinen Hebesätzen deutlich nach oben gehen. „Da sind wir jetzt Spitzenreiter“, sagt Bläser. Von allen Ortsgemeinden in der VG Betzdorf-Gebhardshain. Auf 590 Prozent ist der Hebesatz der Grundsteuer A und B seit 2023 angestiegen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 550 Prozent.