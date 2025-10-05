Nach Leck im Sommer Waldschwimmbad: Hamms Bauamtsleiter ist optimistisch 05.10.2025, 18:00 Uhr

i Das Wasser ist weg, jetzt wird mit einem Bagger nach der Ursache der Undichtigkeit in einem Ablassrohr im Damm gesucht Sonja Roos

Wegen eines Lecks war das Waldschwimmbad Thalhausermühle in diesem Sommer nur sehr eingeschränkt nutzbar. In der jüngsten Sitzung des VG-Rates in Hamm gab Bauamtsleiter Knut Eitelberg nun einen Sachstandsbericht – und der lässt hoffen.

Bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates war auch Bauamtsleiter Knut Eitelberg zugegen, der einen Sachstandsbericht vom kommunal betriebenen Waldschwimmbad Thalhausermühle mit im Gepäck hatte. Das Schwimmbad beschäftigt seit dem Sommer die Gemüter, denn noch vor Eröffnung der Saison war im Damm ein Leck entdeckt worden.







Artikel teilen

Artikel teilen