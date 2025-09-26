Nach Leck im Sommer Waldschwimmbad Hamm: Wasser ist abgelassen 26.09.2025, 10:00 Uhr

i Schwimmbad ohne Wasser - auch die Fische sind aus der Thalhausermühle ausgezogen, damit man der Ursache für das Leck auf den Grund gehen kann. Sonja Roos

Am Ende der Saison kann die Verbandsgemeinde Hamm leider nur einen Haken unter die vergangene Schwimmbadsaison setzen: Ein Leck im Damm des Beckens hatte große Probleme verursacht. Hinzu kam das schlechte Wetter.

Der Anblick ist schon ungewöhnlich: Da, wo normalerweise Sonnenstrahlen auf eine ebene, große Wasserfläche fallen, liegen nur noch Kiesel, Geröll und Schlick. Denn kurz nach Saisonende hat die Verbandsgemeindeverwaltung in Hamm das Becken im Waldschwimmbad Thalhausermühle leerlaufen lassen, um den genauen Schaden, der bereits im Juni in Form eines Lecks aufgetreten war, zu begutachten.







