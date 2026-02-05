Am 15. Juni wird eröffnet Waldschwimmbad Hamm: Leck geschlossen, Saison gerettet Sonja Roos 05.02.2026, 18:00 Uhr

i Mitarbeiter der Werke und des Bauhofs haben kürzlich das Leck im Hammer Schwimmbad behoben. VG Verwaltung/Knut Eitelberg. VG Verwaltung/ Knut Eitelberg

Nachdem das kommunal betriebene Waldschwimmbad Thalhausermühle in Hamm wegen eines Lecks vergangenes Jahr nicht zum Saisonstart eröffnen konnte, heißt es jetzt Aufatmen: Laut Bauamtsleiter Knut Eitelberg ist die Badesaison 2026 gesichert.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Verbandsgemeinde Hamm ging es unter anderem auch um den Sachstand in puncto Waldschwimmbad. Zur Erinnerung: Das Waldschwimmbad Thalhausermühle hatte der Hammer Verwaltung im vergangenen Sommer Kopfzerbrechen und so manch schlaflose Nacht verursacht, weil durch ein Leck die Badesaison nicht wie üblich vonstattengehen konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen