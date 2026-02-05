Nachdem das kommunal betriebene Waldschwimmbad Thalhausermühle in Hamm wegen eines Lecks vergangenes Jahr nicht zum Saisonstart eröffnen konnte, heißt es jetzt Aufatmen: Laut Bauamtsleiter Knut Eitelberg ist die Badesaison 2026 gesichert.
Lesezeit 2 Minuten
In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Verbandsgemeinde Hamm ging es unter anderem auch um den Sachstand in puncto Waldschwimmbad. Zur Erinnerung: Das Waldschwimmbad Thalhausermühle hatte der Hammer Verwaltung im vergangenen Sommer Kopfzerbrechen und so manch schlaflose Nacht verursacht, weil durch ein Leck die Badesaison nicht wie üblich vonstattengehen konnte.