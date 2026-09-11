Saisonbilanz Thalhausermühle Waldschwimmbad Hamm: Besucherrekord im Rekordsommer Sonja Roos 11.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Badesaison im Waldschwimmbad Thalhausermühle ist zu Ende. Es gab einen Besucherrekord in diesem Rekordsommer. Sonja Roos

Die Badesaison im Waldschwimmbad Thalhausermühle ist zu Ende und unterm Strich kann die Verwaltung in Hamm vermelden: Besucherrekord im Rekordsommer 2026!

Sommer, Sonne, Schwimmbad – diese Rechnung ging in diesem Jahr voll und ganz auf, sehr zur Freude der Verwaltung in Hamm, die das Waldschwimmbad betreibt. „Es war eine tolle Badesaison. Gerade nach den Einschränkungen im vergangenen Jahr ist es schön, dass so viele Besucherinnen und Besucher das Waldschwimmbad und die Angebote dort genutzt haben“, freut sich VG-Bürgermeister Dietmar Henrich.







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