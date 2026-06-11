Projekt in Niederfischbach Waldkita-Gruppe soll noch in diesem Jahr starten Daniel-D. Pirker 11.06.2026, 19:00 Uhr

Mit großen Schritten geht es voran mit der Realisierung einer Waldkita-Gruppe in Niederfischbach – nicht die erste im Kreis Altenkirchen. Ortsbürgermeister Dominik Schuh gibt ein Update zum Umsetzungsstand.

Einmal den Betzelseifen hoch, dann ein paar Schritte in den Wald zum Wasserhäuschen, schließlich an einen Pfad entlang und schon ist man da. Die Fläche für die künftige Waldkita-Gruppe ist bereits abgesteckt. Idealerweise noch in diesem Jahr werden dort Kinder betreut, wie Ortsbürgermeister Dominik Schuh unserer Zeitung bestätigt.







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