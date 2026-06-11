Mit großen Schritten geht es voran mit der Realisierung einer Waldkita-Gruppe in Niederfischbach – nicht die erste im Kreis Altenkirchen. Ortsbürgermeister Dominik Schuh gibt ein Update zum Umsetzungsstand.
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Einmal den Betzelseifen hoch, dann ein paar Schritte in den Wald zum Wasserhäuschen, schließlich an einen Pfad entlang und schon ist man da. Die Fläche für die künftige Waldkita-Gruppe ist bereits abgesteckt. Idealerweise noch in diesem Jahr werden dort Kinder betreut, wie Ortsbürgermeister Dominik Schuh unserer Zeitung bestätigt.