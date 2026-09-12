Besonderer Einsatz in Wissen
Waldemar Roos mit Willy-Brandt-Medaille gewürdigt
Waldemar Roos hält die Urkunde und die verdiente Willy-Brandt-Medaille in den Händen. Seine Frau Edith steht auch bei diesem bes
Waldemar Roos hält die Urkunde und die verdiente Willy-Brandt-Medaille in den Händen. Seine Frau Edith steht auch bei diesem besonderen Ereignis an seiner Seite. Mit dabei in Wissen und dankbar für das Engagement des 92-Jährigen (von links): Jürgen Linke, Katja Vogel, Berno Neuhoff und Sabine Bätzing-Lichtenthäler.
Emily Roos

Besondere Auszeichnung: In Wissen wurde der 92-jährige Waldemar Roos für Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatz mit der Willy‑Brandt‑Medaille geehrt. Weggefährten erzählen, was seinen Einsatz so besonders machte.

Lesezeit 2 Minuten
Waldemar Roos ist für sein jahrzehntelanges politisches und ehrenamtliches Engagement mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet worden. Bei der Feier in Wissen würdigten Weggefährten und politische Vertreter den 92-Jährigen als engagierten Sozialdemokraten und überzeugten Demokraten.
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