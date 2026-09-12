Besonderer Einsatz in Wissen Waldemar Roos mit Willy-Brandt-Medaille gewürdigt Emily Roos 12.09.2026, 10:00 Uhr

i Waldemar Roos hält die Urkunde und die verdiente Willy-Brandt-Medaille in den Händen. Seine Frau Edith steht auch bei diesem besonderen Ereignis an seiner Seite. Mit dabei in Wissen und dankbar für das Engagement des 92-Jährigen (von links): Jürgen Linke, Katja Vogel, Berno Neuhoff und Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Emily Roos

Besondere Auszeichnung: In Wissen wurde der 92-jährige Waldemar Roos für Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatz mit der Willy‑Brandt‑Medaille geehrt. Weggefährten erzählen, was seinen Einsatz so besonders machte.

Waldemar Roos ist für sein jahrzehntelanges politisches und ehrenamtliches Engagement mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet worden. Bei der Feier in Wissen würdigten Weggefährten und politische Vertreter den 92-Jährigen als engagierten Sozialdemokraten und überzeugten Demokraten.







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