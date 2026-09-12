Besondere Auszeichnung: In Wissen wurde der 92-jährige Waldemar Roos für Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatz mit der Willy‑Brandt‑Medaille geehrt. Weggefährten erzählen, was seinen Einsatz so besonders machte.
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Waldemar Roos ist für sein jahrzehntelanges politisches und ehrenamtliches Engagement mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet worden. Bei der Feier in Wissen würdigten Weggefährten und politische Vertreter den 92-Jährigen als engagierten Sozialdemokraten und überzeugten Demokraten.