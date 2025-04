Am heutigen Freitag gegen 15.17 Uhr wurden der Löschzug Elkenroth, ein Löschfahrzeug aus Rosenheim und der Gerätewagen-Waldbrand aus Scheuerfeld gemeinsam mit einem Großtanklöschfahrzeug aus Hachenburg zu einem Waldbrand am Ortsrand von Nauroth in Fahrtrichtung Elkenroth alarmiert. Die zügig eingetroffen Einsatzkräfte, unter Leitung des Elkenrother Wehrführers Michael Schuhen, fanden ein Bodenfeuer von ca. 100 Quadratmetern vor. Bedingt durch kräftigen Wind breitete das Feuer sich rasch aus, sodass VG-Wehrleiter Markus Beichler ein weiteres Tanklöschfahrzeug aus Betzdorf zur Einsatzstelle orderte. Nach knapp zwei Stunden konnten die Maßnahmen an der Einsatzstelle beendet werden. Mit im Einsatz waren auch der DRK Ortsverein aus Elkenroth, die Polizei und die Einsatzzentrale im Betzdorfer Gerätehaus.