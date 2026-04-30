400 Quadratmeter betroffen
Waldbrand in Gebhardshain wird schnell gelöscht 
Rund 400 Quadratmeter Wald haben in Gebhardshain unweit der Grillhütte gebrannt.
Rund 400 Quadratmeter Wald haben in Gebhardshain unweit der Grillhütte gebrannt.
Thomas Leurs

Es ist bereits der dritte Einsatz der Feuerwehr in der VG Betzdorf-Gebhardshain. Am Nachmittag mussten mehrere Feuerwehren nach Gebhardshain ausrücken. Unweit der Grillhütte hatte ein Waldstück Feuer gefangen.

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Gegen 15.30 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Waldbrand in Gebhardshain alarmiert worden. Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Steinebach und Betzdorf sowie ein Löschfahrzeug aus Rosenheim gewesen. Unweit der Grillhütte hatte in der Sonnenhitze und durch das trockene Wetter der letzten Wochen ein Waldstück Feuer gefangen.

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