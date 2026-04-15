Termin am 31. Mai
Wahl in Fluterschen: Kein Gegenkandidat für Lauterbach
Knut Lauterbach tritt als einziger Kandidat für das Bürgermeisteramt in Fluterschen an.
Knut Lauterbach tritt als einziger Kandidat für das Bürgermeisteramt in Fluterschen an.
Werner Klak

Nachdem der Gemeinderat in Fluterschen zurückgetreten ist, stehen nun Neuwahlen für das Gremium und den Posten des Ortschefs an. Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge ist am 13. April abgelaufen. Auch in Werkhausen stehen Wahlen an.

Lesezeit 2 Minuten
In Fluterschen und Werkhausen werden die Bürger am Sonntag, 31. Mai, zur Wahlurne gebeten. In Werkhausen stellen sich der Beamte Thomas Abel und die Friseurmeisterin Nicole Knorr-Zibert zur Direktwahl für das Bürgermeisteramt. In Fluterschen tritt Werbekaufmann Knut Lauterbach zusammen mit einer 15-köpfigen Wählergruppe zur Ortsbürgermeister- und Gemeinderatswahl an.

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