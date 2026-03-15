Nach 14 Jahren RLP-Politik
Wäschenbach hört auf: Ein Kümmerer verlässt den Landtag
Michael Wäschenbach engagiert sich seit 2012 im rheinland-pfälzischen Landtag. Nach der dritten Amtszeit ist nun Schluss als Abg
Michael Wäschenbach engagiert sich seit 2012 im rheinland-pfälzischen Landtag. Nach der dritten Amtszeit ist nun Schluss als Abgeordneter.
Markus Eschenauer

Für Michael Wäschenbach endet die Zeit im Landtag – geplant und freiwillig. Was ist dem 71-Jährigen in den vergangenen 14 Jahren als Abgeordneter in Erinnerung geblieben, und was macht er künftig mit der zusätzlichen Zeit? Wir haben ihn getroffen.

Lesezeit 4 Minuten
14 Jahre lang vertrat Michael Wäschenbach als Abgeordneter den Wahlkreis Betzdorf/Kirchen im rheinland-pfälzischen Landtag. Mit der Wahl im März endet nun eine Ära. Denn der 71-jährige Wallmenrother steht nicht mehr auf dem Stimmzettel, sondern verlässt die politische Bühne – oder zumindest die erste Reihe.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

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