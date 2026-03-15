Nach 14 Jahren RLP-Politik Wäschenbach hört auf: Ein Kümmerer verlässt den Landtag Markus Eschenauer

Markus Kratzer 15.03.2026, 18:00 Uhr

i Michael Wäschenbach engagiert sich seit 2012 im rheinland-pfälzischen Landtag. Nach der dritten Amtszeit ist nun Schluss als Abgeordneter. Markus Eschenauer

Für Michael Wäschenbach endet die Zeit im Landtag – geplant und freiwillig. Was ist dem 71-Jährigen in den vergangenen 14 Jahren als Abgeordneter in Erinnerung geblieben, und was macht er künftig mit der zusätzlichen Zeit? Wir haben ihn getroffen.

14 Jahre lang vertrat Michael Wäschenbach als Abgeordneter den Wahlkreis Betzdorf/Kirchen im rheinland-pfälzischen Landtag. Mit der Wahl im März endet nun eine Ära. Denn der 71-jährige Wallmenrother steht nicht mehr auf dem Stimmzettel, sondern verlässt die politische Bühne – oder zumindest die erste Reihe.







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