Für Michael Wäschenbach endet die Zeit im Landtag – geplant und freiwillig. Was ist dem 71-Jährigen in den vergangenen 14 Jahren als Abgeordneter in Erinnerung geblieben, und was macht er künftig mit der zusätzlichen Zeit? Wir haben ihn getroffen.
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14 Jahre lang vertrat Michael Wäschenbach als Abgeordneter den Wahlkreis Betzdorf/Kirchen im rheinland-pfälzischen Landtag. Mit der Wahl im März endet nun eine Ära. Denn der 71-jährige Wallmenrother steht nicht mehr auf dem Stimmzettel, sondern verlässt die politische Bühne – oder zumindest die erste Reihe.