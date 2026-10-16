Auf dem WällerHof bricht eine neue Ära an: Nach Generationen steht die Familie vor großen Entscheidungen. Warum sie alte Gewohnheiten aufgeben und welche Zukunftspläne sie haben, erfahren Sie im Bericht.
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„Wir hören mit dem Melken auf“: Als Silke und Matthias Augst Anfang Oktober in den sozialen Netzwerken posteten, dass die Milchwirtschaft auf ihrem „WällerHof“ in wenigen Wochen Vergangenheit sein würde, löste dies eine Welle der Betroffenheit und zugleich eine Flut von Rückmeldungen aus.