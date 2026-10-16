Generationenhof ändert Angebot WällerHof in Helmenzen stellt Milchwirtschaft ein Julia Hilgeroth-Buchner 16.10.2026, 20:00 Uhr

i Abschied von der Milchwirtschaft: Silke und Matthias Augst vom Helmenzer "WällerHof" (hier mit ihrem 18-jährigen Sohn Malte) haben sich aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen, mit dem Melken aufzuhören. Stattdessen wird der Familienbetrieb die Fleischerzeugung intensivieren und den bisherigen Tankraum bald zu einem kleinen Laden umgestalten, in dem auch weiterhin alle anderen Produkte des Hofes (darunter die beliebten Kartoffeln und Eier) erhältlich sind. Julia Hilgeroth-Buchner

Auf dem WällerHof bricht eine neue Ära an: Nach Generationen steht die Familie vor großen Entscheidungen. Warum sie alte Gewohnheiten aufgeben und welche Zukunftspläne sie haben, erfahren Sie im Bericht.

„Wir hören mit dem Melken auf“: Als Silke und Matthias Augst Anfang Oktober in den sozialen Netzwerken posteten, dass die Milchwirtschaft auf ihrem „WällerHof“ in wenigen Wochen Vergangenheit sein würde, löste dies eine Welle der Betroffenheit und zugleich eine Flut von Rückmeldungen aus.







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