Fachstelle erklärt Wanderung Wäller Wolf plötzlich im Sauerland – auf Partnersuche? Michael Fenstermacher 10.03.2026, 08:00 Uhr

i Der Westerwälder Wolfsrüde GW1896 könnte im Sauerland auf Partnersuche sein. Arne Dedert/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa/Arne Dedert

Er gleicht einem Phantom und ist im Westerwald bei Nutztierhaltern gefürchtet. Kürzlich nun ist der Wolfsrüde GW1896 plötzlich im Sauerland aufgetaucht. Die in Rheinland-Pfalz zuständige Fachstelle bietet dafür einen Erklärungsansatz.

Er bleibt für die meisten Menschen unsichtbar, hat sich mehreren Fangversuchen entzogen und ist aufgrund Dutzender Übergriffe auf Nutztiere doch genetisch präsent. GW1896m, der Leitwolf des Leuscheider Rudels, gleicht einem Phantom – und dazu passt, dass er zuletzt an einem völlig unerwarteten Ort aufgetaucht ist: Lennestadt im Kreis Olpe, mehr als 50 Kilometer Luftlinie von seinem bisherigen Rudelgebiet entfernt.







