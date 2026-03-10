Fachstelle erklärt Wanderung
Wäller Wolf plötzlich im Sauerland – auf Partnersuche?
Der Westerwälder Wolfsrüde GW1896 könnte im Sauerland auf Partnersuche sein.
Der Westerwälder Wolfsrüde GW1896 könnte im Sauerland auf Partnersuche sein.
Arne Dedert/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa/Arne Dedert

Er gleicht einem Phantom und ist im Westerwald bei Nutztierhaltern gefürchtet. Kürzlich nun ist der Wolfsrüde GW1896 plötzlich im Sauerland aufgetaucht. Die in Rheinland-Pfalz zuständige Fachstelle bietet dafür einen Erklärungsansatz.

Lesezeit 1 Minute
Er bleibt für die meisten Menschen unsichtbar, hat sich mehreren Fangversuchen entzogen und ist aufgrund Dutzender Übergriffe auf Nutztiere doch genetisch präsent. GW1896m, der Leitwolf des Leuscheider Rudels, gleicht einem Phantom – und dazu passt, dass er zuletzt an einem völlig unerwarteten Ort aufgetaucht ist: Lennestadt im Kreis Olpe, mehr als 50 Kilometer Luftlinie von seinem bisherigen Rudelgebiet entfernt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchenwolf

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren