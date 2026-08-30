Schülerinnen und Schüler organisieren in Altenkirchen den „Wäller Warrior Run“ – einen bunten Hindernislauf mit Rutschen und kniffligen Stationen. Nicht der Wettbewerb, sondern Spaß und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt.
Lesezeit 2 Minuten
Was als Idee nach einem gemeinsamen Nachtlauf in Köln begann, nimmt am Samstag, 5. September, in Altenkirchen konkrete Formen an: Beim „Wäller Warrior Run“ treten Schülerinnen und Schüler sowie weitere Interessierte auf einem Rundkurs mit verschiedenen Hindernissen an.