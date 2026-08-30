Jugend plant Hindernislauf „Wäller Warrior Run“ lockt bald nach Altenkirchen Emily Roos 30.08.2026, 11:00 Uhr

i Auch Projektleiter Alexander Stahl hatte bei den Vorbereitungen zum „Wäller Warrior Run“ seinen Spaß. Emily Roos

Schülerinnen und Schüler organisieren in Altenkirchen den „Wäller Warrior Run“ – einen bunten Hindernislauf mit Rutschen und kniffligen Stationen. Nicht der Wettbewerb, sondern Spaß und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt.

Was als Idee nach einem gemeinsamen Nachtlauf in Köln begann, nimmt am Samstag, 5. September, in Altenkirchen konkrete Formen an: Beim „Wäller Warrior Run“ treten Schülerinnen und Schüler sowie weitere Interessierte auf einem Rundkurs mit verschiedenen Hindernissen an.







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