Spaßlauf lockt viele Zuschauer Wäller Warrior Run begeistert im Parc de Tarbes Emily Roos 06.09.2026, 15:00 Uhr

i Beim "Tümpelhangeln" blieb keiner trocken. Emily Roos

Schlammsprünge, Slackline über den Teich und eine riesige Folienrutsche: Im Parc de Tarbes wurde der Wäller Warrior Run zum Hindernispark. Kein Wettkampf – hier zählten Spaß, Gemeinschaft und ein guter Zweck.

Bei angenehmem Wetter gingen etwa 200 Teilnehmer im Parc de Tarbes in Altenkirchen an die Startlinie des „Wäller Warrior Runs“. Organisiert von Lehrer Alexander Stahl und der Stufe 12, besonders vom Sport-Leistungskurs, des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen, entpuppte sich die Idee als voller Erfolg.







Artikel teilen

Artikel teilen