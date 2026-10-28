Auf dem Wäller Hof steht ein großer Wandel an: Die Familie Augst verlagert den Betrieb und plant einen neuen Hofladen. Kunden dürfen sich auf frische, regionale Produkte und ein erweitertes, handwerklich geprägtes Sortiment freuen.
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Tagesfrische Eier, Kartoffeln vom Westerwälder Acker, dazu hofeigenes Fleisch, Rapsöl, Senf, Essig, Nudeln und vieles mehr: Wer bisher gern in der kleinen Verkaufshütte auf dem Helmenzer „Wäller Hof“ der Familie Augst vorbeischaute, um sich mit regionalen Produkten einzudecken, konnte sich nicht nur über eine reichhaltige Auswahl freuen, sondern auch über echtes „Bauernhof-Flair“.