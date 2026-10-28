Neuer Schwerpunkt in Helmenzen Wäller Hof: Milchwirtschaft endet, aber mehr Sortiment Julia Hilgeroth-Buchner 28.10.2026, 10:29 Uhr

i Das siebe Jahre alte Verkaufshäuschen auf dem "Wäller Hof" hat nun ausgedient. Bald soll der ehemalige Tankraum zu einem neuen, größeren Domizil für die heimischen Produkte umgestaltet werden. Julia Hilgeroth-Buchner

Auf dem Wäller Hof steht ein großer Wandel an: Die Familie Augst verlagert den Betrieb und plant einen neuen Hofladen. Kunden dürfen sich auf frische, regionale Produkte und ein erweitertes, handwerklich geprägtes Sortiment freuen.

Tagesfrische Eier, Kartoffeln vom Westerwälder Acker, dazu hofeigenes Fleisch, Rapsöl, Senf, Essig, Nudeln und vieles mehr: Wer bisher gern in der kleinen Verkaufshütte auf dem Helmenzer „Wäller Hof“ der Familie Augst vorbeischaute, um sich mit regionalen Produkten einzudecken, konnte sich nicht nur über eine reichhaltige Auswahl freuen, sondern auch über echtes „Bauernhof-Flair“.







Artikel teilen

Artikel teilen