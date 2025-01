Wetterexperte zieht Bilanz ’24 Wäller erlebten das zweitwärmste Jahr 27.01.2025, 16:00 Uhr

i Viel Sonne, viel Regen, wenig Schnee: Das sind die Eckpunkte der Wetterbilanz 2024 für den Westerwald. Der Klimawandel macht sich auch in unserer Region bemerkbar. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Ist der Klimawandel auch im Westerwald angekommen? Wie verändert sich das Wetter in unserer Region? Damit haben wir mit einem Experten gesprochen. Er blickt für uns auf das abgelaufene Jahr – aber nicht nur.

Zu heiß oder zu kalt? Zu nass oder zu trocken? Das Wetterempfinden ist ein subjektives. Doch wie war das Westerwälder Wetter 2024 wirklich? Darüber haben wir mit dem Diplom-Meteorologen Jürgen Schmidt gesprochen. Der Geschäftsführer von Wetterkontor in Ingelheim bezieht sich in seiner Bilanz dabei konkret auf Messdaten, die an den Wetterstationen in Hilgenroth (Kreis Altenkirchen, 285 Meter über dem Meeresspiegel) und Bad Marienberg ...

