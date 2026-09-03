Kulturhighlight im Kulturhaus
Vorverkauf für Triosence startet am Samstag in Hamm
Die Formation Triosence wird im Dezember im Kulturhaus in Hamm zu Gast sein. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Samstag,
Die Formation Triosence wird im Dezember im Kulturhaus in Hamm zu Gast sein. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Samstag, 5. September, bei der "Nacht der Genüsse“ in Hamm.
Gregor Hohenberg

Kulturfreunde aufgepasst: Die bekannte Formation Triosence wird im Dezember im Kulturhaus in Hamm zu Gast sein. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Samstag, 5. September, bei der „Nacht der Genüsse“.

Lesezeit 1 Minute
Große Kunst im Kulturhaus in Hamm: Die Formation Triosence wird im Dezember live im Kulturhaus spielen. Dafür kann man sich bereits am kommenden Samstag die ersten Karten sichern: Am 5. September startet der Vorverkauf – und zwar zunächst bei der „Nacht der Genüsse“ im Kulturhaus in Hamm.
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