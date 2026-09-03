Kulturfreunde aufgepasst: Die bekannte Formation Triosence wird im Dezember im Kulturhaus in Hamm zu Gast sein. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Samstag, 5. September, bei der „Nacht der Genüsse“.
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Große Kunst im Kulturhaus in Hamm: Die Formation Triosence wird im Dezember live im Kulturhaus spielen. Dafür kann man sich bereits am kommenden Samstag die ersten Karten sichern: Am 5. September startet der Vorverkauf – und zwar zunächst bei der „Nacht der Genüsse“ im Kulturhaus in Hamm.