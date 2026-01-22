Tagespflege der GFO in Wissen Vorlesen aus der Rhein-Zeitung rundet das Frühstück ab Thomas Hoffmann 22.01.2026, 15:00 Uhr

i Für die Gäste der Tagespflege St. Barbara gehört die Lektüre der Rhein-Zeitung zur festen Routine. Lara-Marie Mockenhaupt

Gemeinschaft statt Vereinsamung, anregende Impulse anstelle des Gefühls der Orientierungslosigkeit. Dies und noch viel mehr will die 2025 gegründete Tagespflege St. Barbara in Wissen leisten.

Den Begriff ’Tagespflege’ finde sie ein wenig irreführend, sagt Yvonne Fronczek-Betz. Das suggeriere, dass es sich um irgendeine Art von Pflege handele, „aber darauf liegt nicht unser Schwerpunkt.“ Vielmehr gehe es darum, den Senioren eine Tagesstruktur zu geben, ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, in Gesellschaft zu kommen und nicht ungewollt alleine zu sein.







