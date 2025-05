. Ein weiterer Höhepunkt im 75. Jubiläumsjahr des Westerwald Gymnasiums in Altenkirchen ist das traditionelle Varieté der Jahrgangsstufe 12. Unter dem Motto „Varieshowtime“ verwandelt sich die Aula des Gymnasiums in eine Showbühne. Die Schüler bieten an drei Abenden eine bunte Mischung aus Musik, Comedy, Schauspiel und Überraschungen. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits seit Monaten auf Hochtouren: Es wurden Trailer gedreht, eine Präsentation auf dem Schulhof abgehalten und die gesamte Aula mit großen, selbstgemalten Gemälden geschmückt.

In diesem Jahr jedoch hatte die Jahrgangsstufe Schwierigkeiten, die keine Stufe vor ihnen hatte. Aufgrund von neuen Regelungen und Beschränkungen durften weniger Zuschauer in den Saal, die Umkleiden im Keller durften nicht mehr betreten werden, und die Stufe selbst durfte ihre Varieté-Premiere am Donnerstagabend nur durch einen Bildschirm im Flur miterleben. Doch auch diese neuen Umstände wurden gut gemeistert: Anstatt dass die Show nur an zwei Abenden stattfindet, kann man das Varieté dieses Jahr an drei Abenden genießen. Außerdem sperrten sie kurzerhand einen Teil des Flurs für eine improvisierte Umkleide ab.

i Drei Schüler singen "Stay" in witzigen Kostümen Emily Roos

Wie in jedem Jahr begann der Abend mit einem “Making-Off„-Film, der die Vorbereitungen der letzten Monate zeigte, doch um sich etwas Neues einfallen zu lassen, begann der Film mit Moderator Branko Petrovic , der einen Tag vorm Varieté die gesamte Veranstaltung in nur 24 Stunden auf die Beine zu stellen hat. Weiter ging es danach mit der Einführung in das Motto, ein Beitrag, der traditionell von den sechsten Klassen übernommen wird. Unter dem Namen “Backstage„ zeigten die Kinder den Backstage-Bereich einer Talentshow, bevor im Anschluss daran die Moderatoren das Publikum begrüßten. Das waren in diesem Jahr Ben Leiberich, Rosa Sellen und Branko Petrovic.

Die drei führten die Zuschauer mit viel Humor und Selbstironie durch den Abend. Es folgte eine Vielzahl verschiedener Beiträge: Ob Musiknummern, unter anderem von der Varieté-Band, mehreren Spielen – angelehnt an Fernseh-Shows wie “Klein gegen Groß„ oder “Deutschland sucht den Superstar„ oder Beiträge aus anderen Stufen, den Zuschauern wurde nicht langweilig.

i Der Mädchentanz sorgte für viel Applaus Emily Roos

Zu den Highlights des Abends gehörte wie jedes Jahr der Lehrersketch, bei dem die Lehrer von ihren Schülern dargestellt werden und der Lehrerbeitrag, wo sich die Lehrer unter dem Namen “Dancing Queens and Kings„ selbst auf der Bühne präsentieren. Wie ein roter Faden zog sich ein Spiel der MSS 12 durch den Abend, bei dem fünf Spieler in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten müssen, bis am Ende nur noch einer übrig bleibt. Die fünf Kandidaten Marc, Gerrit, Klara, Eren und Leon durchliefen ein Spiel “Reise nach Jerusalem„, eine Quizshow, ein “Gedichte-Battle„ und ein “Tanz-Battle„ mit Flügeln aus Stoff. Nach einer kritischen Bewertung durch eine Jury aus dem Publikum konnte Klara das Spiel schließlich für sich entscheiden. Während das Programm am Tag der Premiere, dem Donnerstag, ein wenig gekürzt wurde, kamen an den nächsten Tagen noch weitere Nummern dazu, darunter die schuleigene Bläserklasse, die dort ihr Können präsentierte.

Den Abschluss eines jeden Varietés bilden seit jeher die traditionellen Männer- und Mädelstänze. Die Jungs der Stufe 12 legten mit einem lustigen und vielseitigen Tanz vor, dem eine “männliche" Zugabe folgte, bei dem alle teilnehmenden Jungs oberkörperfrei zu einem Techno-Beat tanzten. Die Mädchen legten ebenfalls stark nach; ihr Tanz zeichnete sich besonders durch komplizierte tänzerische Choreografien aus. Das Publikum konnte schließlich mit Applaus dafür stimmen, welcher der beiden Tänze der bessere war, am Ende mussten sich die Moderatoren jedoch auf ein unentschieden einigen.