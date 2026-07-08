Baugenehmigung liegt nun vor Vorfreude auf neue Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen Annika Stock 08.07.2026, 15:00 Uhr

i Geschäftsführer Olaf Becker vom Verein Neues Leben steht auf dem Areal der alten Minigolfanlage. Hier soll bald eine neue, moderne Adventure-Golf-Anlage entstehen. Annika Stock

Die Vorfreude in Wölmersen ist riesig: Die Baugenehmigung für die neue Adventure-Golf-Anlage des Vereins Neues Leben liegt nun vor, wie Geschäftsführer Olaf Becker unserer Zeitung berichtet. Zu Ostern 2027 soll die neue Anlage eröffnen.

Bald ist der Kreis Altenkirchen um eine Attraktion reicher – in Wölmersen soll eine neue Adventure-Golf-Anlage entstehen. Wie unsere Zeitung bereits berichtete, plant der Verein Neues Leben eine solche Anlage auf seinem Areal. Derzeit befindet sich auf dem angedachten Standort noch die alte Minigolfanlage, die schon 50 Jahre alt ist.







Artikel teilen

Artikel teilen