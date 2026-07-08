Die Vorfreude in Wölmersen ist riesig: Die Baugenehmigung für die neue Adventure-Golf-Anlage des Vereins Neues Leben liegt nun vor, wie Geschäftsführer Olaf Becker unserer Zeitung berichtet. Zu Ostern 2027 soll die neue Anlage eröffnen.
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Bald ist der Kreis Altenkirchen um eine Attraktion reicher – in Wölmersen soll eine neue Adventure-Golf-Anlage entstehen. Wie unsere Zeitung bereits berichtete, plant der Verein Neues Leben eine solche Anlage auf seinem Areal. Derzeit befindet sich auf dem angedachten Standort noch die alte Minigolfanlage, die schon 50 Jahre alt ist.