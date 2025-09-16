80 Fahrzeuge gehen am 21. September auf die 95 Kilometer lange Strecke. Die Mischung aus liebevoll gepflegten Klassikern, familiärer Organisation und sportlichem Anspruch macht die Veranstaltung in der Region einzigartig.

Fans von Old- und Youngtimern aufgepasst: Am kommenden Sonntag, 21. September, ist es wieder soweit. Der Motorsport- und Freizeitclub Kirchen (MSF) im ADAC lädt zur mittlerweile fünften Auflage seiner Old- und Youngtimer-Rallye ein. 80 Fahrzeuge – mehr lässt die Organisation aus logistischen Gründen nicht zu – gehen dabei auf der 95 Kilometer langen Strecke „Rund um Kirchen“ an den Start. Unter den alten Schätzchen befindet sich ein ganz besonders Juwel, das seltene Exemplar eines Alvis aus dem Jahre 1939. Weitere Highlights sind ein Jaguar XJ Serie 1 aus dem Jahr 1969, ein MG-TF 1500, Baujahr 1955, mehrere Porsche 356 sowie viele weitere sehenswerte Fahrzeuge aus vergangenen Tagen.

Der MSF Kirchen blickt auf eine lange Tradition zurück. Ein Besuch beim Lothar Knoll zeigt, wie stark der Verein von persönlichen Geschichten geprägt ist. Knoll war 40 Jahre lang Erster Vorsitzender und ist Gründungsmitglied des MSF. Heute ist er Ehrenmitglied und verfolgt die Entwicklung des Clubs mit Stolz. Die Vereinsführung hat mittlerweile Ralf Schmidt übernommen, der als Erster Vorsitzender die Zukunft des Clubs mit frischen Ideen gestaltet. Die Begeisterung für Oldtimer ist eng mit dem Namen des Fahrtleiters Karl-Georg Rheingans verbunden. Er ist nicht nur passionierter Oldtimer-Fan, sondern auch der Ideengeber der Rallye. Auch in diesem Jahr hat er wieder das übersichtliche Roadbock für die Teilnehmer erstellt, das ihnen als roter Faden durch die Veranstaltung dient.

i Lothar Knoll, Gründungs- und Ehrenmitglied des MSF Kirchen im ADAC, stellt den Ablauf der Rallye am kommenden Sonntag vor. Gaby Wertebach

„Seit seiner Gründung hat der MSF vielfältige Aktivitäten auf die Beine, bzw. Räder gestellt. Unter anderem Slalom- und Orientierungsfahrten, Bildersuchfahrten und auch ADAC-Fahrradturniere für Kinder und Jugendliche“, so erzählt Lothar Knoll.

Bereits im Jahre 1990 gehörte der Club zu den Pionieren im Kart-Slalom in Rheinland-Pfalz und trainiert wird bis heute auf dem Schulhof der Michael-Grundschule in Kirchen. Von Beginn an war der ADAC als Dachverband involviert. „Das würde anders auch nicht funktionieren, alleine schon wegen der vielen Auflagen“, so Knoll.

i Erwartet werden wieder rollende Raritäten wie bei der Rallye 2023. Gaby Wertebach

Die Veranstaltung wird in zwei Kategorien durchgeführt: Kategorie „T“ (Touristisch), hierbei ist die Aufgabenstellung gemäß Roadbook so ausgearbeitet, dass sie auch für Anfänger geeignet ist. Kategorie „S“ (Sportlich), hierbei ist die Aufgabenstellung hinsichtlich Orientierung etwas anspruchsvoller, wobei unter anderem mehrere Sollzeitprüfungen auf privaten Plätzen absolviert werden müssen.

Organisiert wird die Rallye am kommenden Sonntag von rund 60 Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen werden. Neben den Fahrern freuen sich auch sicher wieder zahlreiche Zuschauer auf die rollenden Raritäten, welche die automobile Geschichte lebendig werden lassen.

Erstes Fahrzeug startet um 9.31 Uhr

Das erste Fahrzeug wird vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen, um 9.31 Uhr auf die Reise zu der ersten Etappe geschickt. Die von Karl-Georg Rheingans ausgearbeitete Streckenführung geht überwiegend durch Ortschaften und Sehenswürdigkeiten des Westerwaldkreises und des Kreises Altenkirchen. Dreh- und Angelpunkt der 5. ADAC Siegtal-Historic ist das Industriegebiet in Freusburg, wo wieder viele Zuschauer erwartet werden. In Wissen wird beim Autohaus Ortmann im Rahmen des Herbstfestes eine Sollzeitprüfung mit einigen Events stattfinden. Viele Kontrollstellen und Haltepunkte auf den Etappen erlauben den interessieren Zuschauern einen Eindruck in die Vielfältigkeit der teilnehmenden Fahrzeuge. Die Verpflegung der Teilnehmer sowie die Siegerehrung mit Pokalübergabe gegen circa 19 Uhr findet im Bürgerhaus in Freusburg statt.

Mit der Old- und Youngtimer-Rallye ist dem MSF Kirchen eine besondere Veranstaltung gelungen, die bereits feste Tradition geworden ist. Die Mischung aus liebevoll gepflegten Klassikern, familiärer Organisation und sportlichem Anspruch macht die Veranstaltung in der Region einzigartig.