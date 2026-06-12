Der kleine Ort Ziegenhain im Kreis Altenkirchen empfängt am Montag, 15. Juni die Bundesbewertungskommission vom Bundesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - das ganze Dorf packt mit an.
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Die Vorfreude in Ziegenhain ist groß – am Montag, 15. Juni, begrüßt die Dorfgemeinschaft zusammen mit Vertretern von Kreis und Verbandsgemeinde die Bundesbewertungskommission vom Bundesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“. Ziegenhain vertritt gemeinsam mit zwei weiteren Goldgemeinden das Bundesland Rheinland-Pfalz und ist die kleinste Ortsgemeinde beim Wettbewerb.