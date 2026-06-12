Bundesjury kommt zu Besuch
Vorbereitungen in Ziegenhain laufen auf Hochtouren
Michael Gruner (erster Beigeordneter) und Bürgermeister Nicolas Ahrend stehen neben dem ersten "Dorf-Ehrenbaum" im Ort, insgesam
Michael Gruner (erster Beigeordneter) und Bürgermeister Nicolas Ahrend stehen neben dem ersten "Dorf-Ehrenbaum" im Ort, insgesamt gibt es fünf davon. In Ziegenhain werden einige Anlaufpunkte für die Bewertungsjury geboten.
Annika Stock

Der kleine Ort Ziegenhain im Kreis Altenkirchen empfängt am Montag, 15. Juni die Bundesbewertungskommission vom Bundesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - das ganze Dorf packt mit an.

Lesezeit 2 Minuten
Die Vorfreude in Ziegenhain ist groß – am Montag, 15. Juni, begrüßt die Dorfgemeinschaft zusammen mit Vertretern von Kreis und Verbandsgemeinde die Bundesbewertungskommission vom Bundesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“. Ziegenhain vertritt gemeinsam mit zwei weiteren Goldgemeinden das Bundesland Rheinland-Pfalz und ist die kleinste Ortsgemeinde beim Wettbewerb.

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