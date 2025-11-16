Defekter RE9 bei Scheuerfeld Vor 80 Jahren verlief Zug-Unfall weit dramatischer 16.11.2025, 16:00 Uhr

i Eine defekte Bremse sorgte kürzlich die Evakuation eines RE9. Der war im Bereich zwischen Scheuerfeld und Bruche gestoppt. Thomas Leurs

Die kaputte Bremse eines RE9 hatte kürzlich in Scheuerfeld glücklicherweise glimpfliche Folgen. Keiner wurde verletzt. Vor 80 Jahren hingegen mussten im gleichen Ort aufgrund eines ähnlichen Defekts zwei Menschen ihr Leben lassen.

Die jüngste Evakuierung eines RE9 im November wirft ein Schlaglicht auf eine Eisenbahnkatastrophe der Nachkriegszeit. Der Ort des Geschehens war so wie acht Jahrzehnte später Scheuerfeld, ebenfalls waren defekte Bremsen die Ursache – doch das Ausmaß und die Folgen des Bahn-Unfalls am frühen Morgen des 23.







