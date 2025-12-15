Im Archiv geblättert
Vor 50 Jahren: Großer Waffenfund am Betzdorfer Stadion
In der Wilhelmstraße in Altenkirchen finden Besucher noch immer das vor 50 Jahren gebaute und eröffnete Jugendzentrum. Heute heißt es "Kompa". Das dazugehörende Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen verfügt über einen eigenen Eingang.
Anke Becker

Was war im Kreis Altenkirchen vor 50 Jahren los? Wir haben im Archiv geblättert und interessante Schlaglichter herausgesucht. So gab es im Dezember 1975 beispielsweise Ärger um die Postämter. 

Lesezeit 2 Minuten
Ob ein Flugzeugabsturz bei Hemmelzen, die Einweihung des Jugendzentrums in Altenkirchen oder ein zufälliger Waffenfund in Betzdorf – im Archiv der RZ von vor 50 Jahren findet sich Nachlesenswertes.1 Charlotte Uhlenbusch aus Weyerbusch war Lehrerin für transzendentale Meditation und leitete Meditationswillige an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte