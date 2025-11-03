Vor 50 Jahren: Erster kommunaler Kita-Neubau in VG Hamm

Was war im Kreis Altenkirchen vor 50 Jahren los? Wir haben im Archiv geblättert und interessante Schlaglichter herausgesucht, wie beispielsweise, was mit dem Schutzbacher Bahnhof geschah.

In Rott versuchten Patienten, in einer neuen Klinik Wege aus der Sucht zu finden, die Leitung des Landeserziehungsheimes Honneroth ging an Gottfried Hoffmann, und der Schmalfilmclub Herdorf setzte seine Dreharbeiten fort. Hier einige Eckpunkte aus dem RZ-Archiv vor 50 Jahren:

1

In Breitscheidt hatte der erste kommunale Kindergarten-Neubau der Verbandsgemeinde Hamm für den Nachwuchs geöffnet.