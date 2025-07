Vor 50 Jahren: Eckschank zieht in das markante Gebäude

Was war im Kreis Altenkirchen vor 50 Jahren los? Wir haben im Archiv geblättert und interessante Schlaglichter herausgesucht wie etwa, dass damals das markante Gebäude, in dem auch der Eckschank unterkam, in Altenkirchen gebaut wurde.

Der Bau eines markanten Gebäudes in der Mühlengasse in Altenkirchen wurde konkret. Hier sollte auch der bekannte „Eckschank“ wieder unterkommen. Die Biersdorfer Feuerwehrleute zogen (leider) nach Daaden um. In unserem Archiv von vor 50 Jahren haben wir einige Geschehnisse gesammelt.

Nur wenige Branchen blieben weiter von der wirtschaftlichen Stagnation verschont. Die Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Neuwied war auf fünf Prozent geklettert. Lediglich die eisenschaffende Industrie, der Maschinenbausektor und die Elektrotechnik waren noch relativ gut im Markt vertreten.

Die Welt rückte näher zusammen: Der „Internationale Selbstwählferndienst“ im Bereich der Knotenvermittlungsstelle Altenkirchen war in Dienst gestellt worden. Die Fernsprechteilnehmer der angeschlossenen Ortsnetze konnten ihre Gesprächspartner in Übersee selbst anwählen. Rufnummern teilte die Auslandsauskunft mit.

Altenkirchener Bahnhofsviertel wird saniert

Ins Kirchener Ortsbild drängte das künftige Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses. Der sechsgeschossige Neubau sollte 94 Wohneinheiten aufweisen. Sein Platz war an der Stelle des alten Forstamtsgebäudes. Der Kreis investierte mit Landesunterstützung mehr als zehn Millionen Mark.

Die Sanierung des Altenkirchener Bahnhofsviertels war abgeschlossen. Zum Projekt gehörte der neue Busbahnhof, der Ausbau der Bahnhofstraße in kompletter Länge und ein Kiosk, der neben einem Erfrischungs- und Zeitschriftenstand eine Wartehalle und eine öffentliche Toilette enthielt. Auch hatte die Stadt von der Bahn einen Geländestreifen angepachtet für Parkplätze; Grünanlagen trennten die Fläche vom eigentlichen Gleiskörper.

Die Biersdorfer Feuerwehrleute verließen traurig ihr erst 1938 erbautes Gerätehaus mit Sack und Pack und begaben sich nach Daaden. Bereits 1969 hatte die Wehr mit der Zusammenlegung als Löschzug der Daadener Wehr die Selbstständigkeit verloren. Nun war die Verbandsgemeinde für das Feuerlöschwesen zuständig. Unter rationellen Aspekten wurde der Gerätepark im Daadener Feuerwehrhaus untergebracht.

Kausen leistet sich einen neuen Sportplatz

In einem „Tauschhandel“, wie ihn sich nur eine „steinreiche“ Gemeinde erlauben konnte, erwarb Kausen einen neuen Sportplatz. Ein Freusburger Unternehmen „lieferte“ ihn, so Ortsbürgermeister Stephan Schwan, für rund 100 000 Kubikmeter Schieferfels aus der Kausener Region. Dieser Fels wanderte hinauf nach Elkenroth, wo er in den Damm der L288/L280 eingebaut wurde. Der 1923 gebaute Sportplatz hatte zu kleine Abmessungen.

Neben dem Hallenbad auf dem Molzberg Betzdorf/Kirchen war das Freibad geöffnet. Auf der Wasserfläche von 2180 Quadratmetern gab es Nichtschwimmer-, Schwimmer-, Planschbecken und sogar einen Zehn-Meter-Sprungturm. Und auf der 10 000 Quadratmeter großen Liegewiese fanden viele Gäste einen Platz.

Rückblick auf das Mai-Wetter: zu kühl und zu trocken. 23,2 mm Niederschlag lagen weit unter dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre (60 mm). Starke Trockenheit, kühle Witterung und kräftiger Wind aus dem Osten ließen das Wachstum der Vegetation im Kreis stocken.

Raiffeisenbank und Eckschank bekommen neues Zuhause

In der Verbandsgemeinde Gebhardshain sollte eine kommunale Arbeiterkolonne an den Start gehen. Für das fünfköpfige Team sollte vorab eine Geräte- und Wartungshalle errichtet und mit entsprechenden Geräten und Maschinen ausgestattet werden.

Wer in Kirchen eine Hausklärgrube hatte, dem machte der Abwasserverband Hellertal in Herdorf ein „Entsorgungsangebot“. Acht Mark pro Kubikmeter nahmen die Herdorfer für die häuslichen Abwasser und halfen den Kirchenern aus einer duftenden Notlage.

Auf dem 1000 Quadratmeter großen Grundstück an der Mühlengasse in Altenkirchen (bekannt als „Eckschank“) wurde der erste Planungsentwurf von einem neun- auf ein sechsgeschossiges Gebäude reduziert. Seit 1971 plante die Raiffeisenbank Horhausen/Rengsdorf dort ein Domizil für sich, Praxen, Büros und natürlich auch die Kneipe „Eckschank“ in neuem Gewand. Verzögert wurde das Projekt immer wieder dadurch, dass nicht klar war, ob die ins Auge gefasste Südumgehung des Stadtkerns auch Wirklichkeit werden würde.