Vor 25 Jahren: Rat beschließt Umgestaltung von Bahnhof

Was war im Kreis Altenkirchen vor 25 Jahren los? Wir haben im Archiv geblättert und interessante Schlaglichter herausgesucht wie etwa, dass Millionenpläne für die Umgestaltung des Bahnhofs- und Busbahnhofs in Altenkirchen auf den Weg gebracht wurden.
Lesezeit 3 Minuten
Jüdische Grabsteine in Hamm standen vor der Renovierung, große Unternehmen im Kreis schlossen oder wurden verkauft, und wie sollte sich der Busbahnhof in Altenkirchen verändern? Beim Durchblättern des RZ-Archivs vor 25 Jahren gab es Erinnerungswertes: Seit fünf Jahren wurde der DRK-Rettungsdienst Altenkirchen von der Leitstelle in Montabaur gesteuert.