Ein Vierteljahrhundert zuvor
Vor 25 Jahren im Kreis Altenkirchen
Gegenüber vom Eingang zum Alvenslebenstollen in Burglahr steht das Dorfgemeinschaftshaus von Burglahr. Die Pläne hierzu reiften im Gemeinderat vor 25 Jahren.
Anke Becker

Eines der großen Themen, das die Menschen vor 25 Jahren beschäftigte, war BSE, der sogenannte „Rinderwahn“, auch für den Menschen nicht ganz ungefährlich – und eine Belastung für die heimischen Metzger.

Lesezeit 3 Minuten
Ein schmuckes Bürgerhaus neben dem Alvenslebenstollen, hohe Spritpreise, die besonders die Straßenbauer belasteten und die „Quelle des Lebens“ – wer in der Rhein-Zeitung vor 25 Jahren blättert, findet Erinnerungswürdiges.Für ein neues Bürgerhaus in Burglahr hatte sich am Eingang des Alvenslebenstollen an der alten Bahnlinie ein Platz gefunden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte

Top-News aus der Region