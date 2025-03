Vor 25 Jahren hielt Fortschritt im AK-Land Einzug

1 Das Altenkirchener Kunststoffunternehmen Werit hatte im Jubiläumsjahr (50 Jahre) eine neue Produktionslinie für Palettencontainer eingeweiht. In der 3600 Quadratmeter großen Halle sorgten vier Automaten dafür, dass der Kunststoff-Innenbehälter in den auf Platten vormontierten Rohrrahmen eingetopft, mit einem Kreuzverband verstärkt wurde und schließlich ein Etikettierschild erhielt.

2 Das traditionsreiche Hotel Kaus in Gebhardshain hatte eine neue Bestimmung erhalten – es wurde zum Gemeindezentrum umgebaut. Mit einer 1000 Quadratmeter großen Grundfläche verfügte es über eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten.

Zu wenig Kinder für die Kindergartenplätze

3 Nachdem die Gemeinden im Kreis Altenkirchen es unter teils hohen Kosten geschafft hatten, den Restbedarf an Kindergartenplätzen sicher zu stellen, zeichnete sich eine stetig wachsende Überkapazität ab, weil schwächere Geburtenjahrgänge folgten.

4 Die Anwohner der Sieg vor einer Jahrhundert-Katastrophe zu bewahren, die Hochwasservorsorge und die Sicherung von Rückhalteräumen zu verbessern – das waren Ziele einer Neufestsetzung der Überschwemmungsgebiete an der Sieg. Noch orientierte man sich am preußischen Gesetz von 1905. Nun stimmte der Gemeinderat Kirchen dafür, dies mit einer neuen zeitgemäßen Verordnung rechtlich dingfest zu machen. Der Entwurf war bei der Bezirksregierung Koblenz vorgelegt worden.

EDV hält zwischen Bücherwänden Einzug

5 In die Schulbibliothek der Kooperativen Gesamtschule Altenkirchen hatte die EDV Einzug gehalten. Die Mitarbeiterinnen erfassten die rund 20 000 Bände per Computer; Zettelkataloge wurden durch elektronische Varianten ersetzt. In einem nächsten Schritt sollte die Ausleihe der Medien auf PC und Scannern umgestellt werden.

6 Endlich war es so weit: Die L 267 im Bereich der Ortsdurchfahrt Kettenhausen wurde vollständig ausgebaut und verbreitert einschließlich neuer Gehwege, neuer Wasserleitung und Straßenbeleuchtung. Die Baukosten beliefen sich auf etwa 1,8 Millionen Mark.

Als GPS noch neu und aufregend war

7 Sie wurde 14-mal Weltmeisterin, siegte 20-mal in europäischen Konkurrenzen, heimste 26 Erfolge bei Deutschen Meisterschaften ein und stellte zwei Weltrekorde auf: Senioren-Leichtathletin Brunhilde Hoffmann aus Gebhardshain war vom Ministerpräsidenten und dem Sportbund-Chef des Landes mit der Sportplakette ausgezeichnet worden. Heimatgemeinde und Heimatverein SGW sparten nicht mit Lob für die Leistungssportlerin.

8 An der Bundesstraße 8 im Raum Helmenzen, Ölfen und Wölmersen kam das Global Position System – GPS – zum Einsatz. Vermessungsingenieur Harald Wassermann und Techniker Gisbert Koch arbeiteten an der Bestandsaufnahme des Kanalnetzes. Eine Arbeit, die früher drei Tage gedauert hatte, konnte nun in zwei Stunden erledigt werden. GPS wurde von US-Militärs entwickelt und kam mittlerweile in einer zivilen Version beispielsweise als Auto-Navigationssystem zum Einsatz

Wann klappt es endlich mit der Straßenbeleuchtung?

9 Anwohner des Hammer Wohngebietes „Eisenkaul“ warteten seit Langem auf die Straßenbeleuchtung. Die ersten Häuser wurden 1997 gebaut, fortan blieb es in den Straßen dunkel. Zwischenzeitlich wurden Leuchten in mehreren Fällen statt auf Gemeindeeigentum auf Grund und Boden der Hauseigentümer gesetzt und mussten wieder demontiert werden. Das Warten auf hellen Schein in dunkler Jahreszeit blieb.

10 Die Firma Kappenstein beabsichtigte in Friesenhagen auf 6500 Quadratmetern den Neubau eines Tiefbaubetriebes mit Betriebshof für den Fuhrpark, Magazin, Verwaltung und Straßenmeisterei. Nachdem eine grüne Lärmschutzmauer und eine komplette „Eingrünung“ „abgesegnet“ waren, ging es an die Umsetzung – auch um die Arbeitsplätze der 50 Mitarbeiter, von denen 30 aus Friesenhagen kamen, zukunftssicher zu machen.

11 Die Gemeinde Ingelbach durfte sich zu den kommunalen Waldbesitzern zählen. Ortsausgangs wurde eine rund drei Hektar große Fläche angekauft. Im Laubmischwäldchen fanden Roteichen, Winterlinden, Ebereschen und Weißbuchen jeweils ihren Platz zwischen Fichten und Nordmannstannen.