Vor 25 Jahren: Was im September 2000 die Menschen an Sieg, Heller und Wied bewegte.

. Teures Heizöl, erfolgreiche Jagdhornbläser aus Alsdorf/Hachenburg und eine gemeinsame Geburtstagsfeier in Hamm: Im RZ-Archiv stießen wir auf interessante Begebenheiten vor 25 Jahren.

1. Das Waldschwimmbad in Hamm gab es damals 40 Jahre und genauso lange die DLRG-Ortsgruppe. Von Anfang an wurde die Schwimmstätte im Selbachtal ausgiebig genutzt. Das Freibad zählte an Wochenenden durchaus mehr als 2000 Gäste.

2. Wenn die Investitionen der Häuslebauer ausblieben, ging auch die Bauwirtschaft nicht gerade rosigen Zeiten entgegen. Im Kreis Altenkirchen gab es 1999 nur 535 Genehmigungen für Ein- und Zweifamiliengebäude, das waren acht weniger als im Jahr zuvor, meldete das Statistische Landesamt Bad Ems.

3. Im Baugebiet „Auf den Weiden“ übernahm mit der Westdeutschen Genossenschafts-Immobilien und Treuhand GmbH (WGZ) erstmals ein privater Träger die komplette Erschließung und Vermarktung. Die Stadt Wissen verringerte damit finanzielle Risiken, und unter anderem entfiel der zehnprozentige Eigenanteil einer Kommune an den Erschließungskosten.

4. Die Jagdhornbläsergruppe Alsdorf/Hachenburg unter der Leitung von Jürgen Rehard war zum fünften Mal Landesmeister geworden. Die 17 Aktiven sicherten sich 776 von 800 möglichen Punkten. Beim Titelgewinn in der schwierigsten Klasse „s“ kamen die historischen Parforcehörner zum Einsatz. Mit weit über vier Metern Gesamtlänge und einem Umfang von 20 Tönen gehört das Instrument zu den schwierigsten, die je gebaut wurden.

5. Aus Spenden des Fördervereins hatte die Freiwillige Feuerwehr Daaden einen 3600 Mark teuren Wassermonitor erhalten. Mit einer Automatikdüse konnte das Gerät gewaltige Wassermassen ökonomisch regulieren wie beispielsweise in Kombination mit einem Schaummittelstrahlrohr.

6. Sie war ein Vierteljahrhundert in Sachen Bücher eine Institution: Gretel Kaeppele aus Altenkirchen gab ihre Buchhandlung in jüngere Hände ab. Rechnete man Druckereigewerbe und Schreibwaren hinzu, beschäftigte sich die nun 70-Jährige 40 Jahre mit Papier. Nachfolger war der Hamburger Klaus Liebmann.

7. Wolf Garten in Betzdorf packte Samen und Dünger in Zellulose-Vlies und schuf damit eine Weltneuheit: Ausgesät war der Rasen, Dünger hatte er, nur ausgelegt und gegossen werden musste er noch. Und auch der Boden unterm Vlies musste entsprechend auf den Rollrasen vorbereitet sein, damit „Nova Grow“ dichtes Grün entwickelte.

8. Im Kunsthaus Wäldchen in Forst konnte die Stille zur Schwester der Musik werden. Dorothé Marzinzik und Daniel Distelkamp boten, landschaftlich höchst idyllisch gelegen, Oberton- und Improvisationsseminare und/oder Musikseminare an.

9. Aus der IGS Horhausen war eine Baustelle geworden: Der dreigeschossige Erweiterungsbau mit seinen 20 neuen Fachräumen war in der Entstehung begriffen. Aktuell besuchten 700 Schüler die junge IGS, deren Konzept bei Erziehungsberechtigten großen Anklang fand.

10. Die Sanierung der Bundesstraße 8 aus Richtung Köln am Ortseingang von Altenkirchen war abgeschlossen, an die 10.000 Lkw befuhren täglich die Strecke. Doch gab es eine Verbesserung: Dank neuer Zufahrten der Anwohner zur Anliegerstraße „Rehhardt“ erübrigte sich die gefährliche Ausfahrt auf die Bundesstraße. Damit war aus dem Bypass während der langen Bauphase eine richtige Straße mit eben diesem Namen geworden.

11. Heizölkäufer, die ihre Vorräte aufstocken wollten, erlebten eine unangenehme Überraschung: Seit Wochen stieg der Preis, und Heizöl war so teuer wie lange nicht mehr. Lag der Vorjahrespreis bei einer Abgabemenge bis zu 1000 Litern zwischen 50 und 60 Pfennigen pro Liter, schwankte der aktuelle Tagespreis zwischen 80,20 und 82,70 Pfennigen bei gleicher Abnahmemenge.

12. Die Firma Karl Georg (Neitersen) galt als Musterbeispiel für den Aufstieg vom kleinen Handwerksbetrieb zum hoch technisiert produzierenden und global handelnden Unternehmen. Vor 75 Jahren gründete Karl Georg den Betrieb, der landwirtschaftliche Maschinen und Geräte reparierte.