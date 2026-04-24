Betzdorfer Möbelhaus in Krise Von Ruine zum Aushängeschild – Wie Pagnia Region prägte Daniel-D. Pirker 24.04.2026, 10:00 Uhr

i Pagnia - wenige regionale Marken sind so bekannt wie die des Möbelhauses. Daniel-D. Pirker

Pagnia ist mit seinen vier Unternehmensgesellschaften zahlungsunfähig. Dabei galten die Möbelhäuser lange als Aushängeschild. Das Unternehmen samt den Discount-Märkten „pack zu“ gehört fest zur Region. In der Krise lohnt sich der Blick zurück.

Die Betzdorfer Pagnia-Gruppe ist heute in schwierigem Fahrwasser. Die vier Unternehmen hinter den bekannten Namen, wozu auch die Möbel-Discount-Häuser „pack zu“ in Altenkirchen und Limburg gehören, sind nicht mehr zahlungsfähig. Was aus Pagnia, seinen Filialen und Mitarbeitern wird, steht zum derzeitigen Zeitpunkt in den Sternen.







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