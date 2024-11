Fahrzeuge auch in Altenkirchen unterwegs - Bewertungen zu Einsatz der Polizei gehen auseinander Von Neuwied über Altenkirchen nach Siegen: Hunderte Autotuner lärmen auf den Straßen 13.10.2024, 15:03 Uhr

i Autotuner aus ganz Deutschland hatten sich im Westerwald getroffen (Symbolfoto). Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Aufgemotzte Autos, viele Poser und laute Motoren: Rund 500 Anhänger getunter Wagen haben sich am Samstagabend in Neuwied getroffen - die Polizei zeigt Präsenz und greift bei Kontrollen durch.

Eine Art Katz-und-Maus-Spiel haben sich am Samstagabend Hunderte Autofahrer aus der Tuningszene samt ihren Beifahrern mit der Polizei geliefert. Altenkirchen war einer der Schauplätze, nachdem die Poser sich zunächst in Neuwied versammelt hatten. Später fuhren sie in Richtung Siegerland weiter.

