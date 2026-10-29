Oliver Lucic aus Betzdorf Von eigener Metallfirma zum Pizza-Stand auf Wochenmarkt Daniel-D. Pirker 29.10.2026, 16:40 Uhr

i Fluffig und zugleich knusprig müsse der Rand seiner Pizzen sein – das ist einer der Ansprüche von Oliver Lucic an seine Kreationen. Außerdem müsse der Teig genau so austariert sein, dass die 30 Zentimeter große Pizza beim Falten vorne nicht mit dem Belag herunterfällt. Oliver Lucic

Oliver Lucic verkauft seit dem Sommer Pizzen auf dem Betzdorfer Wochenmarkt – und erfüllt sich damit einen Traum. Eigentlich war für ihn ein anderer Lebensweg vorgezeichnet. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, wie im Gespräch mit ihm klar wird.

Wer ist der Mann, der jeden Freitag auf dem Betzdorfer Wochenmarkt für krosse neapolitanische Pizzen sorgt? Wer sich mit dem 49-jährigen Betzdorfer, der aus dem Siegerland stammt, trifft, erlebt einen offenen Menschen, dessen wendungsvolle Biografie sich nach und nach offenbart.







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