Oliver Lucic verkauft seit dem Sommer Pizzen auf dem Betzdorfer Wochenmarkt – und erfüllt sich damit einen Traum. Eigentlich war für ihn ein anderer Lebensweg vorgezeichnet. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, wie im Gespräch mit ihm klar wird.
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Wer ist der Mann, der jeden Freitag auf dem Betzdorfer Wochenmarkt für krosse neapolitanische Pizzen sorgt? Wer sich mit dem 49-jährigen Betzdorfer, der aus dem Siegerland stammt, trifft, erlebt einen offenen Menschen, dessen wendungsvolle Biografie sich nach und nach offenbart.