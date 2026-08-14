Sandra Hassel aus Hilgenroth hat mit „Die Bestatterin“ ihren ersten Thriller geschrieben und veröffentlicht. Mit unserer Zeitung sprach sie über die Verlagssuche und die Zeit nach der Veröffentlichung.
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Die erste Aufregung rund um die Veröffentlichung ist noch längst nicht vorbei – und Sandra Hassel, die Autorin von „Die Bestatterin“, kann inzwischen eine erste, ausgesprochen positive Bilanz ziehen. Nachdem bereits über ihren Weg zur Veröffentlichung berichtet wurde, gibt sie nun einen persönlichen Einblick in die Zeit danach.