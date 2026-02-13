Blick ins FvSGy-Archiv
Von der Höheren Knabenschule zum modernen Gymnasium
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium hat eine 125-jährige Geschichte.
Das 125-jährige Bestehen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen ist Anlass für einen Blick in die Historie der Schule. Die Geschichte fasste der Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus in seinem Grußwort zusammen.

Der Blick in die Geschichte? Kommt noch! Sagte die Schulleiterin des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen bei der Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr, bei der als prominenter Gast Bischof Dr. Georg Bätzing geladen war. Ein paar Fingerzeige gab Oberstudiendirektorin Simone Kraft aber doch und machte neugierig auf die Jubiläumschronik, die im Sommer folgen soll.

