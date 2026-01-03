Aktenzeichen AK-Land, Teil 2 Von brennenden Autos und brutalen Hammerschlägen Markus Kratzer 03.01.2026, 10:00 Uhr

i Straftaten und Vergehen mit Tatort AK-Land wurden auch 2025 vor dem Landgericht Koblenz verhandelt. Wir blicken zurück. Markus Kratzer

Eine junge Frau stiftet andere zu Straftaten an, ein brutaler Überfall, ein Mann befriedigt sich öffentlich, und ein Opa soll sich an seinen Enkelinnen vergangen haben: Vier weitere Fälle aus dem AK-Land, die 2025 am Landgericht verhandelt wurden.

Aktenzeichen AK-Land – so könnte man den zweiteiligen Justiz-Jahresrückblick überschreiben. 2025 gab es eine Reihe von spektakulären Verhandlungen vor dem Landgericht Koblenz, denen eines gemeinsam ist: Der Tatort lag im Kreis Altenkirchen. Zum Abschluss unserer Rückschau geht es um diverse Brandstiftungen, einen Überfall, bei dem ein Hammer eine entscheidende Rolle spielte, um einen Exhibitionisten und um einen schlimmen Verdacht: Missbrauchte ...







