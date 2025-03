Ohne Auto mobil in den Osterferien: Für AK-Reisende bietet Flix mit seinen Fernbussen und Bahnverbindungen Alternativen zur Deutschen Bahn an. Den Platzhirschen sollte man jedoch nicht außen vor lassen bei Reiseplanungen, wie unser Vergleich zeigt.

Die Osterferien stehen vor der Tür. Für aufwendige Auslandsreisen ist es zu spät, doch Städtetrips bieten eine attraktive Alternative. Wer im Oberkreis des AK-Lands ohne Auto verreisen möchte, nutzt üblicherweise die Deutsche Bahn (DB) – oder gibt es Alternativen? Seit 2016 bedient der private Anbieter Flixbus eine Linie ab Siegen, und seit Anfang 2025 bietet das Unternehmen Kombitickets entlang der Siegstrecke an.

Doch wie schneiden Flixtrain oder Flixbus bei Städtetrips nach Köln und Berlin im Vergleich zur DB ab? Wir haben für Samstag, 12. April – das Wochenende vor der Osterwoche – verglichen.

DB bleibt erste Wahl für Köln-Trips

Für Reisende nach Köln bleibt die DB weiterhin die praktischste Option. Zwar führen die Strecken des neuen Flixtrain-Kombitickets über den Kölner Hauptbahnhof, als Ziel ist er allerdings nicht ausgewiesen – man zahlt für Fahrten zu weiterführenden Destinationen.

Flixbus fährt am 12. April zwar von Siegen nach Köln zu günstigen Preisen zwischen 8,48 und 9,48 Euro, jedoch nicht ins Zentrum, sondern nach Refrath (Köln Ost). Die Abfahrt um 4.25 Uhr für die einstündige Fahrt dürfte viele abschrecken. Immerhin liegt die Abfahrtsstelle nur sechs Gehminuten vom Siegener Bahnhof entfernt.

Wer beispielsweise von Betzdorf ohne Auto anreist, muss zunächst die DB nutzen. Trotz der frühen Stunde fährt ein Regionalexpress nach Siegen (Ankunft 3.45 Uhr). Zusätzliche Kosten: 6,40 Euro.

Mit der DB gelangt man mehrmals täglich direkt nach Köln – entweder mit dem Regionalexpress oder per Regionalbahn oder Straßenbahn mit Umstieg in Au. Ein einfaches Ticket kostet 14,35 Euro und bewegt sich damit im ähnlichen Preisrahmen wie die Flixbus-Alternative (inklusive Zubringer).

Hauptstadt Berlin: Attraktive Flix-Angebote

Deutlich attraktiver erscheint der Bahn-Konkurrent bei Reisen nach Berlin. Die Flix-Reiseauskunft listet 20 Fahrten mit dem Ziel Hauptstadt auf, davon acht per Flixtrain. Der Vorteil des neuen Flixtrain-Kombitickets für AK-Bewohner: Man kann an jedem Bahnhof entlang der Siegstrecke zusteigen. In Köln oder Dortmund erfolgt der Umstieg. Etwa achteinhalb Stunden Reisezeit sind einzuplanen. Morgens (8.10 Uhr) kostet die Fahrt 51,48 Euro, nachmittags (14.10 Uhr) nur 35,48 Euro. Frühmorgens kosten Busfahrten ähnlich viel wie die günstigsten Flixtrain-Tickets, spätere Verbindungen sind mit 53 Euro teurer und dauern über zehn Stunden. Für Siegen-Anwohner kann sich eine Kombination aus Flixbus und Flixtrain lohnen. Die Morgenverbindung mit zweistündigem Umstieg in Erfurt nach Berlin dauert lediglich acht Stunden und ist mit 35 Euro das kostengünstigste Angebot.

Die DB ist zwar oft schneller, aber teurer. Und entlang der Siegstrecke bietet sie mehr Flexibilität als Flix. Bei optimaler Verbindung wie der Abfahrt um 8.05 Uhr (Umstiege in Siegen und Frankfurt) kann man etwa eine Stunde Fahrtzeit sparen. Preis: 131,99 Euro. Günstigere Tickets gibt es für Abfahrten zwischen 13 und 16 Uhr (ab 68 Euro) sowie abends zwischen 19 Uhr und Mitternacht (ab 48 Euro).