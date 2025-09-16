Regelmäßig schaut unsere Redaktion in die archivierten Seiten unserer Lokalausgabe. Lesen Sie, was vor 50 Jahren die Menschen an Sieg, Heller und Wied bewegte.

Mitte der 1970er-Jahre hat sich auch im Landkreis Altenkirchen viel bewegt – Rückblicke aus dem RZ-Archiv von vor 50 Jahren:

1Der Malscheider Bruch war der Natur zurückgegeben worden, weil das Basaltvorkommen im Raum Herdorf-Daaden erschöpft war. Die Firma Basaltwerk Klein & Co GmbH hatte 50 Jahre das Gestein abgebaut. Die Steilwände im Malscheider Bruch waren bis zu 60 Meter hoch. Noch immer polterten zentnerschwere Gesteinsbrocken in den See, der sich gebildet hatte. Heimat- und Naturfreunde hofften auf dessen Unterschutzstellung.

2 Durch die Rückübertragung der bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Daaden installierten Kfz-Zulassungsstelle zum Kreis Altenkirchen ergab sich ein Einnahme-Rückgang in Höhe von 15 000 Mark.

3 Unangenehme Überraschung für die katholische Kirche in Friesenhagen: Der Dachstuhl war vor dem „Echten Hausschwamm“ nicht mehr zu retten. Das rund 250 Jahre alte Dachgebälk aus Wildenburger Eiche musste restlos entfernt und verbrannt werden. Und weil der ungeliebte und zerstörerische Pilz auch schon in den Fugenmörtel eingedrungen war, kamen weitere ungeplante und teure Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten hinzu.

4 Die Sprengung der Kohlendrehkräne am Bahnbetriebswerk Altenkirchen war sichtbares Zeichen für das Ende des Dampflok-Zeitalters. Doch die „Besuche“ der Dampfloks am Kohlekran waren schon geraume Zeit rückläufig, Schlepptender ersetzten sie. Wenn auch Dampfloks aus der Kreisstadt verschwanden, so wurden in Betzdorf die Loks noch auf anderen Strecken eingesetzt.

5 Muttergottes-Verehrer Josef Langenbach hatte vor dem ehemaligen Brachbacher Stollen an der Kreisstraße nach Katzwinkel eine Marien-Verehrungsstätte geschaffen. In einer Nische stand die blau gewandete Lourdes-Madonna. Langenbach hatte dort einen Gnadenort erkannt und vor 20 Jahren die Marienstätte errichtet, die er pflegte und besuchte, manchmal musikalisch begleitet mit seiner Fidel.

6 Innerhalb von nur fünf Jahren waren 100 „Neubürger“ in Fensdorf angekommen, 20 neue Wohnhäuser waren entstanden. Für Ortsbürgermeister Radermacher hatten gerade die Bauplätze „wie ein Magnet“ gewirkt.

7 Die Verbandsgemeinde Altenkirchen verfügte über einen neuen Eigenbetrieb: die „Verbandsgemeindewerke Altenkirchen“ für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderverwaltung. Der „Neuling“ stützte sich auf mehr als 30 nebenamtliche Kräfte, die bisher in den Werken der Ortsgemeinden ihre Aufgaben wahrgenommen hatten.

8 Scheuerfeld behielt als einzige Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Betzdorf die Grundschule in eigener Trägerschaft. Die Gemeinde wollte nicht die „Aufbauarbeit von Jahrzehnten zerstört wissen“, da die Schulturnhalle gleichzeitig auch kulturelles Zentrum der Gemeinde war.

9 1395 Wehrmänner standen den Feuerwehren kreisweit zur Verfügung. Um ein Landesgesetz umzusetzen, waren die Aufgaben des Brandschutzes auf die Verbandsgemeinden übertragen worden. Wurde bisher eine Vielzahl kleiner Wehren in den Gemeinden unterhalten, so waren die Wehren jetzt Löschzüge der Verbandsgemeinde. Aus der Jahresstatistik ging hervor, dass den Feuerwehren insgesamt 17 Tanklösch- und 37 Tragkraftspritzenfahrzeuge zur Verfügung standen. Kreisweit waren die Feuerwehrleute innerhalb von zwölf Monaten bei 114 Bränden gefordert.

10 Eine Kostenexplosion, zu deren Abdeckung die Beitragseinnahmen nicht ausreichten, war Merkmal der Situation der Allgemeinen Ortskrankenkassen. Die Vertreterversammlung der AOK, die in Auermühle tagte, beschloss eine Erhöhung des Beitragssatzes von 10,5 auf 11,5 Prozent für die Mitglieder. Die Leistungsausgaben waren in allen Bereichen, egal ob zahnärztliche Behandlung oder Arzneien, gestiegen.

11 Zwar wies der Haushalt von Nauroth einen Fehlbedarf in Höhe von 92.000 Mark aus, trotzdem beschloss der Gemeinderat die Senkung der Grundsteuern von 450 auf 325 Prozent und reagierte damit auf eingeforderte Anliegerbeiträge.