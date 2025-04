43 Schülerinnen und Schüler haben kürzlich ihr Abitur an der IGS Horhausen bestanden und den Erfolg unter dem Motto „A little Party never killed our Abi“ gefeiert. Den Preis für das beste Abitur erhielt Johanna Hähr aus Neitersen. Im Interview mit unserer Zeitung blickt sie zurück auf die Schulzeit und voraus auf die Zukunft.

Wie sehen – mit dem besten Abitur an der IGS Horhausen „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus?

Nach dem ganzen Abiturstress möchte ich eigentlich erst mal entspannen und damit anfangen, wieder mehr mit meinen Freund*innen zu unternehmen und schon mal Geld zu verdienen, bevor ich im Herbst voraussichtlich mein Studium beginne.

Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert?

Ich wollte das Beste aus mir rausholen. Meine Eltern haben mir zum Glück nie Druck gemacht, ihr Anspruch war immer nur, dass ich bestehe. So konnte ich mir selbst ausreichend Druck machen, um mich zum Lernen zu motivieren, ohne darunter zusammenzubrechen. Man darf sich nur nie zu viel Druck machen, denn ich habe vorher selbst schon erlebt, dass zu viel Druck mehr lähmt als motiviert.

Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie für immer mit Ihrer Schulzeit verbinden?

Es gibt unendlich viele Erinnerungen an meine Schulzeit an der IGS Horhausen, die mich hoffentlich für immer begleiten werden. Einer meiner Favoriten war die Reise nach Paris im Februar 2024, als die Heizung im Bus auf der Hinfahrt durchgängig auf höchster Stufe laufen musste und wir zum Abkühlen mitten in der Nacht in T-Shirts vor diversen Tankstellen gestanden haben. Damals fanden wir das aber ehrlich gesagt alle nicht so lustig.

Auch unsere Studienfahrt nach Prag war toll, genauso wie das Schulfest 2024, die IGS wurde 25 + 3. Da sich alle Schüler*innen und Lehrkräfte tatkräftig daran beteiligten, es zu einem unvergesslichen Jubiläum zu machen, ist es genau das für mich geworden. Am besten fand ich aber ehrlicherweise unseren Abistreich, als wir im Lehrerflur mit Hilfe von mehreren Strohballen nicht nur den „Horhausener Streichelzoo“ eröffneten und 700 kleine gelbe Plastikenten auf dem gesamten Gelände versteckten, sondern auch als Stufe durch den Auf- und Abbau und die Übernachtungsparty noch mal mehr zusammen gewachsen sind. Den Inhalt mehrerer Strohballen völlig übermüdet wieder zusammenzufegen oder die Lehrkräfte in einem Fußballturnier restlos fertigzumachen, vereint eben.

Welches Fach hat Ihnen am meisten Freude bereitet und warum? Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft damit verbunden?

Mein Lieblingsfach ist und bleibt Geschichte. Warum, weiß ich nicht genau, aber die Vergangenheit, und vor allem was wir aus ihr lernen können und sollten, fasziniert mich einfach. Daher strebe ich auch an, ab Herbst Geschichte und noch ein Fach, für das ich mich noch entscheiden muss, auf Lehramt zu studieren.

Ich habe nämlich wie viele andere auch erlebt, wie groß der Einfluss durch Lehrer*innen auf die Entwicklung der Schüler:innen wirklich ist, und wenn ich die Chance habe, so positiv auf diese Entwicklung einzuwirken, wie es bei mir glücklicherweise der Fall war, dann möchte ich sie auch nutzen.

Unsere Lehrer*innen haben sich immer sehr um ein gutes Miteinander und eine schöne Stufengemeinschaft bemüht, und es würde mich sehr freuen, wenn ich das irgendwann auch tun kann. Zudem haben erst meine Gesellschaftslehre- und Geschichtslehrer*innen durch ihren Unterricht mein Interesse an Geschichte geweckt, also mein Interesse an etwas, das mich vermutlich für den Rest meines Lebens begleiten wird, und das würde ich auch gerne bei anderen Kindern wecken können, da Geschichte nie vergessen werden darf und wir immer versuchen müssen, aus ihr zu lernen.

In meiner Freizeit habe ich immer gerne was mit meinen Freund*innen unternommen, wir haben Filme – oder Spieleabende veranstaltet, sind auf Flohmärkten unterwegs gewesen oder haben uns einfach irgendwo getroffen, um zu reden. Dieses Gefühl von Gemeinschaft hat mir die Schulzeit so viel leichter gemacht. Wenn meine beste Freundin für ihr Referat bis zur Nacht vor dem Vortrag genauso wenig gemacht hatte wie ich, war die Nachtschicht gleich viel angenehmer. Sonst habe ich mich zur Erholung von dem Oberstufenstress am liebsten entweder in Bücher, aber doch meistens eher in Filme und Serien geflüchtet, um einfach mal abzuschalten.

Diese 43 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur an der IGS Horhausen bestanden:

Leif Bach, Kleinmaischeid; Lucy Bilio, Willroth; Jannis Braasch, Oberhonnefeld-Gierend; Marie Braasch, Oberhonnefeld-Gierend; Anna Fink, Eichen; Paula Charlotte George, Reiferscheid; Wladimir Gorbatschew, Dierdorf; Silas Görg, Puderbach; Fabienne Grebe, Neitersen; Kim Haack, Güllesheim; Maximilian Haas, Horhausen; Paulin-Sophie Haas, Steimel; Johanna Hähr, Neitersen; Max Haubrich, Linkenbach; Arthur Hetterle, Hanroth; Laura Hoffmann, Oberhonnefeld-Gierend; Marie Jüttner, Dierdorf-Elgert; Jil Jara Kick, Niederhonnefeld; Elisabeth Korell, Krunkel; Malte Kraus, Urbach; Lea Kunze, Almersbach; Janis-Pit Lang, Urbach; Lana Lange, Flammersfeld; Finn Luca Lanio, Neitersen; Luca Lenz, Weyerbusch; Luca-Mariono Müller, Reiferscheid; Melina Müller, Horhausen; Naomi Müller, Puderbach; Annalena Plag, Neustadt; Leona Preis, Flammersfeld; Joseline Radschunat, Willroth; Emily Raßhofer, Horhausen; Veronique Schatz, Neustadt; Annika Schiffers, Rengsdorf; André Schmidt, Straßenhaus; Max Schuster, Weyerbusch; Alexandra Sich, Pleckhausen; Luis Spahlholz, Krunkel; Alina STrippegen, Oberhonnefeld-Gierend; Laura Titz, Niederwambach; Maria Luisa Weiß, Stürzelbach; Marcel Wirth, Puderbach; Lara-Joy Wolfkeil, Raubach.