Westerwälder Literaturtage Vom schriftstellerischen Glück beobachtender Notizen Elmar Hering 26.05.2026, 14:00 Uhr

i Sie freuten sich, zahlreiche Zuhörer in der Sala in Wissen begrüßen zu können: Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil und Katharina Roßbach, Programmleiterin der Westerwälder Literaturtage (ww-Lit). Elmar Hering

Angelehnt an den Kultursommer Rheinland-Pfalz stehen die Goldenen 20er-Jahre auch im Mittelpunkt der aktuellen Westerwälder Literaturtage. Deren Mitbegründer Hanns-Josef Ortheil findet einen besonderen Zugang zu einem großen Autor jener Zeit.

Genau einen Monat nachdem die 25. Westerwälder Literaturtage mit F. Scott Fitzgeralds Erfolgsroman „Der große Gatsby“ eröffnet worden sind, standen Buch und Autor jetzt erneut im Mittelpunkt: Der Wissener Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil näherte sich beiden auf ganz besondere Weise.







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