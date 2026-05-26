Angelehnt an den Kultursommer Rheinland-Pfalz stehen die Goldenen 20er-Jahre auch im Mittelpunkt der aktuellen Westerwälder Literaturtage. Deren Mitbegründer Hanns-Josef Ortheil findet einen besonderen Zugang zu einem großen Autor jener Zeit.
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Genau einen Monat nachdem die 25. Westerwälder Literaturtage mit F. Scott Fitzgeralds Erfolgsroman „Der große Gatsby“ eröffnet worden sind, standen Buch und Autor jetzt erneut im Mittelpunkt: Der Wissener Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil näherte sich beiden auf ganz besondere Weise.