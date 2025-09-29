Bahnhof Au Vom Lost Place zum Platz für Träume und Ideen 29.09.2025, 17:00 Uhr

i Jahrelang stand der alte Bahnhof Au leer und wurde zum Schandfleck. Jetzt will eine Initiative rund um die umtriebige Anna Mauersberger dem Gebäude neues Leben einhauchen. Sonja Roos

Im Bahnhof Au tut sich was. Wir haben uns mit Anna Mauersberger von der „Wir-Dorf“-Initiative getroffen, die Kopf und Herz hinter der Wiederbelebung des alten Gebäudes ist. Sie gewährte uns einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Es riecht nach Farbe und Holz, fleißige Hände entfernen im Eingangsbereich Tapeten. Eigentlich erinnert nur der Schalter daran, dass man hier in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude steht. Allerdings soll die Grundidee – nämlich einen Platz bieten für Pendler, müde Reisende und Ausflügler – erhalten bleiben im Konzept, das Anna Mauersberger und Anselm Sellen vorschwebt.







Artikel teilen

Artikel teilen