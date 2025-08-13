Vom kleinen und großen Wandel links und rechts der Sieg

Der Sommer 1975 hat dem AK-Land eine Reihe von Veränderungen beschert. Das zeigt ein Blick ins Archiv unserer Zeitung.

Aus dem historischen Ortsbild von Daaden „verschwindet“ das Gasthaus „Zur Linde“, in Wissen startet der Bau der Siegpromenade und in Betzdorf macht die neue Siegbrücke den Bahnübergang Wilhelmstraße überflüssig – wir haben im RZ-Archiv des Jahres 1975 gestöbert und einige Begebenheiten zusammengetragen:

1 Der Standort für die neue Kläranlage in Windeck-Au, die von der Gemeinde Hamm genutzt werden würde, musste verschoben werden, da er im Überschwemmungsgebiet der Sieg lag.

2 Der Niederfischbacher Tierpark hatte die finanzielle Krise vorerst gemeistert. Die Ausfälle bei den Besucherzahlen wurden durch eine einmalige Sonderzahlung der Mitglieder kompensiert. Auch setzte eine Freusburger Tiefbaufirma kostenlos einen Weg instand.

3 Neues Glanzstück des Segelflugclubs Stegskopf war die 150 PS-starke „Cessna 172“. Neben der viersitzigen Reisemaschine – auch für Rundflüge über den Westerwald – wollte der Club für den Verkehrslandeplatz Katzwinkel/Wingendorf das Schleppflugzeug „Piper P 18“ anschaffen.

4 Nachdem auch das Land Wissen finanziell unterstützte, konnte der Baustart der Siegpromenade erfolgen. Der Weg war 520 Meter lang und zwei Meter breit. Die weitere Finanzierung kam zum großen Teil aus Fremdenverkehrsbeiträgen. Allerdings gab es über alle Parteigrenzen hinweg Bedenken wegen des Hochwassers.

5 Die Aktion „Trimm-Trab – das neue Laufen ohne zu schnaufen“, von Bundespräsident Walter Scheel (familiäre Wurzeln in Daaden) auf den Weg gebracht, hatte auch in der Kreisstadt Einzug gehalten. Die ASG Altenkirchen brachte mit dem Lauf-Treff Anfänger und Übungsleiter zusammen und in die Laufschuhe.

6 Zur Förderung neuer Impulse für die Wirtschaft hatte Altenkirchen den „Schwerpunktort C“ mit 15-prozentiger Förderpräferenz erhalten. Ziel des vierten Rahmenplans zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur war die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Arbeitsplätze. Altenkirchen profitierte bei der Erschließung von Industriegelände und beim Bau von Verkehrsanbindungen.

7 In Willroth war die erste Fischteichkläranlage an den Start gegangen. Die mechanische und biologische Reinigung erfolgte in einem Sandfang- und Absetzbecken. Nachgeschaltet waren zwei Fischteiche mit einer Gesamtwasserfläche von 4000 Quadratmetern.

8 Mit dem Bau der neuen Siegbrücke im Zuge der B62 wurde in Betzdorf die „Glück-auf-Bahnschranke“ in der Wilhelmstraße beseitigt. Die Querung wurde an die Kirchener Straße angepasst. 15.000 Kubikmeter Erde wurden zur Anschüttung benötigt.

9 Mit dem Abbruch des Gasthauses „Zur Linde“ hatte sich die Daadener Ortsmitte einschneidend verändert. Das 150 Jahre alte Fachwerkhaus und die große dazugehörende Linde waren Opfer der künftigen neuen Landesstraßen-Ortsdurchfahrt geworden, die der Ortskernsanierung den Weg öffnete. Das Modehaus Walter Schweitzer wollte ein großes zweigeschossiges Geschäftshaus mit Flachdach errichten.

10 Über die Goetze-Werke in Herdorf rümpfte manch ein Nachbar die Nase: Aus dem hohen Schlot roch es permanent nach Tran. Erst zum Jahresende würde eine „Gaswäscheanlage“ den Betrieb aufnehmen können. Der tranige Geruch entstand, wenn die Imprägnierungsmasse auf den für die Automobilindustrie bestimmten Dichtungen im Ofen getrocknet wurde.

11 Das Weyerbuscher Rathaus wurde seiner neuen Zweckbestimmung als Café und Wohnhaus gerecht. Das villenähnliche Gebäude lag mitten in einem Park. Laut Ortsbürgermeister Wilhelm Birkenbeul war dies ein gemeindeeigener Beitrag zur Verbesserung der gastronomischen Infrastruktur.

12 Viele Besucher aus Altenkirchen und Umgebung nutzten die offene Tür im neuen evangelischen Altenheim, um sich davon zu überzeugen, dass dort keinesfalls ein „Alten-Ghetto“ entstanden war. Die repräsentative Eingangshalle mit ihren bunten Schmuckkeramiken führte in das fünfgeschossige Haus auf dem Pfarracker. Jeder Hausbewohner hatte sein eigenes Apartment mit Bad, Wohn- und Schlafzimmer, Diele, UKW- und Fernsprechantenne sowie Sprechanlage für Notrufe.