Diese Großbaustelle wird zu einer Nervenprobe für die Verkehrsteilnehmer – und nicht zuletzt für die Anwohner. 14.000 Fahrzeuge nehmen den Weg über die B62 im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte, um nach Siegen zu gelangen oder zurück. Täglich. Ab den Sommerferien wird dort und drumherum für zweieinhalb Jahre Ausnahmezustand herrschen. In einer Einwohnerversammlung erklärte der Verantwortliche vom Landesbetrieb Mobilität (LBM), Markus Sehner, die Maßnahmen und stellte sich den Fragen der Bürger.

Auf einer Strecke von rund 700 Metern, von der Erzquellbrauerei bis zum Kreisverkehr an der HTS-Auffahrt, werden demnach Bauarbeiter und Maschinen ab den Sommerferien die Straße erneuern sowie Rohre und Leitungen austauschen. Rund zweieinhalb Jahre Bauzeit sind angesetzt. Ein genaues Startdatum konnte Sehner noch nicht nennen mit Verweis auf die noch ausstehende Vergabe des Bauauftrags. Losgehen soll es zu den Sommerferien. Für sechs bis sieben Wochen soll die Strecke ab dann gesperrt sein.

i Der Erste Beigeordnete der VG und selbst Mudersbacher, Uli Merzhäuser, versuchte Optimusmus zu verbreiten: "Wir kommen einfach nicht weiter, wenn wir nicht eine Planung jetzt mal vorantreiben und sagen, in zweineinhalb Jahren ist der Käs gegessen. " Daniel-D. Pirker

Schritt für Schritt rücken die Arbeiten im Anschluss in Abschnitten bis zum Kreisel vor. Hierfür sind zwar zwischenzeitlich auch zwei Vollsperrungen nötig, sie werden allerdings bedeutend kürzer ausfallen. Größtenteils wird dieser Bauabschnitt unter halbseitiger Sperrung, der mit Ampeln geregelt wird, realisiert.

Sehner führte den Einwohnern immer wieder vor Augen: Großbaustellen auf Bundesstraßen sind grundsätzlich eine riesige Herausforderung. Im Nadelöhr Mudersbach-Niederschelderhütte kommt noch hinzu, dass man den Verkehr nicht auf Parallelstraßen ausreichend umleiten könne. Zur weiträumigen, 40 Kilometer langen offiziellen Umleitung gebe es keine Alternative. Vor allem während der Vollsperrungsphase werden Anwohner der Mudersbacher Ortsteile nicht drumherumkommen, selbst weite Umwege in Kauf zu nehmen. Und auch während der halbseitigen Sperrungen der B62 wird es keine angenehme Übung, innerhalb des Ortes von A nach B zu fahren.

i Rund 180 Einwohner fanden sich in der Giebelwaldhalle ein, um sich die Maßnahmen der Großbaustelle erklären zu lassen. Daniel-D. Pirker

„Das hier ist wirklich extrem“, sagte Sehner dann auch in Richtung der betroffenen Anwohner. Er verstehe jeden, der sauer sei über die Vollsperrung. Zuvor hatte er ausführlich dargelegt, wie während der Planungen ausgelotet worden sei, diese Phasen zu kurz wie nur irgendwie möglich zu halten. Für den LBM-Mann steht fest, dass viele Verkehrsteilnehmer einfach auf die umliegenden Straßen ausweichen werden, um die Umleitung zu umgehen. Große Sorgen machten sich die Anwohner der Mittelstraße, der Bergstraße oder auch der Straße In den Schinden. Letztere etwa sei jetzt schon kaputt, wie Stefan Strunk, der Leiter des Fachbereichs Infrastruktur bei der Verbandsgemeinde, erklärte.

Zwar werde versucht, den überregionalen Verkehr mit Schildern „herauszuleiten“, aber, so Sehner, die Erfahrung zeige, dass viele die Schilder einfach ignorierten – Vollsperrungen unumgänglich würden. Das bedeutet nicht, dass die Straßen sofort bei Beginn der Maßnahmen dichtgemacht werden. Tatsächlich ist der LBM nicht zuständig, da es sich um Gemeindestraßen handelt. Ortsbürgermeister Christian Peter und Bürgermeister Andreas Hundhausen betonten ausdrücklich, dass die Anwohnerstraßen grundsätzlich offenbleiben würden. Gleichzeitig kündigte Sebastian Lippert vom Ordnungsamt an, die Situation genau zu prüfen.

Mobile Blitzer laut LBM nicht möglich

Was ihm zufolge bereits jetzt feststeht: In der Mittelstraße wird ein Verbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen eingerichtet (Ausnahmen für Ver- und Entsorgung sowie Anlieferverkehr für die Brauerei). Laut VG-Bürgermeister Hundhausen soll zudem geprüft werden, ob sie in eine Einbahnstraße umgewandelt werden kann. Und In den Schinden und in der Weiherstraße ist geplant, die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen.

Die Einrichtung von mobilen Blitzern musste Sehner eine Abfuhr erteilen. Das ist in Rheinland-Pfalz nicht möglich. Die Idee von Anwohnerausweisen während der Bauphase stieß bei Bürgermeister Hundhausen zwar nicht auf Ablehnung – allerdings: Die Ordnungsbehörde dürfe nicht den fließenden Verkehr kontrollieren.