Seit gut zwei Monaten ist die B62 in Niederschelderhütte wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Vollsperrung sollte eigentlich nächste Woche enden, wird jetzt aber weit in den Winter geschoben. Warum das langfristig eine gute Nachricht ist.

Du gute Nachricht vorweg: Die Bauarbeiten an dem gut 700 Meter langem Abschnitt an der B62 im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte gehen schnell voran. Sogar schneller, als es der Landesbetrieb Mobilität (LBM) geplant hat. Deshalb hat sich die Landesbehörde in Absprache mit dem Ortsbürgermeister und der Kreisverwaltung dazu entschlossen, nicht wie geplant, die Vollsperrung Ende dieser Woche aufzuheben, sondern sie bis Ende des Jahres fortzuführen. So könne die geplante Bauzeit von zweieinhalb Jahren um gut ein Jahr verkürzt werden.

„Es läuft perfekt“, sagt Markus Sehner vom Landesbetrieb Mobilität Diez unserer Zeitung im Telefongespräch. „Das muss man wirklich so sagen. Bislang habe es auf der Baustelle keine Probleme gegeben.“ Das sei bei Erdarbeiten, die es in dem Abschnitt in Mudersbach natürlich auch gibt, nicht immer selbstverständlich. Das habe Sehner schon ganz anders erlebt.

Mitte Oktober beginnt die Asphaltierung

Im ersten Bauabschnitt sei die Verlegung der Kabel, Wasserrohre und Stromleitungen abgeschlossen. Aktuell werden die Bordsteine verlegt. Das solle Anfang nächster Woche fertig sein. Mitte Oktober soll dann die Asphaltierung des ersten Abschnitts beginnen.

Nach den turbulenten ersten Tagen der Baustelle – sie war bereits am Vorabend vor dem offiziellen Beginn der Arbeiten begonnen worden – ist mittlerweile Ruhe eingekehrt. Auch die Umleitung werde akzeptiert. „Gut 95 Prozent halten sich daran“, sagt Sehner. Für Beschwerden sei eine E-Mail-Adresse eingerichtet worden. „Da kommt aber wenig an. Es ist erstaunlich ruhig.“ Auch telefonisch würden sich nur wenige wegen Beschwerden beim LBM melden.

Gewerbetreibende und Bürger sind für längere Vollsperrung

Und da die Baustelle so gut läuft, habe sich der LBM vor rund zwei Wochen dazu entschlossen, in Absprache mit Mudersbachs Ortsbürgermeister Christian Peter und der Kreisverwaltung, die Vollsperrung auch über den geplanten Zeitraum zu verlängern. „Es stellte sich einfach die Frage: Es läuft so gut, wollen wir das nicht einfach weiter so machen?“, meint Sehner.

Ortschef Christian Peter sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er regelmäßig mit den Gewerbetreibenden an der Baustelle den Kontakt gesucht hat, um zu erfahren, wie sehr die Arbeiten einschränken. „Von allen, mit denen ich gesprochen habe, kam ein positives Feedback zurück und der Wunsch, dass die Vollsperrung lieber verlängert wird“, sagt Peter unserer Zeitung. Auch Bürger seien von sich aus mit diesem Wunsch an ihn herangetreten. Sehner bringt den Vorteil der Sperrung auf den Punkt: „Mit einer Woche Vollsperrung sparen wir uns vier Wochen Teilsperrung.“ Das Ganze spart am Ende also nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Teilsperrung in den Wintermonaten

Ziel sei es auf jeden Fall, bis Ende des Jahres mit dem ersten Bauabschnitt fertig zu werden. Über die Wintermonate (Dezember bis Februar), in denen keine Arbeiten stattfinden, sollte die Baustelle dann nur halbseitig gesperrt sein und der Verkehr über eine Ampelregelung wieder fließen können. Eventuell müsse die Straße dann noch mal im März voll gesperrt werden.

Ob es dann kommendes Jahr in dem gleichen Tempo weitergehen kann, steht allerdings noch nicht fest. Denn dafür müsste das ausführende Bauunternehmen Strabag ebenso viele Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, wie in diesem Jahr. Ob das klappt, werde sich laut Sehner erst Anfang nächsten Jahres zeigen.

Vorarbeiten für zweiten Bauabschnitt beginnen nächste Woche

Und auch, wenn sich die Arbeiten aktuell auf den ersten Abschnitt ab Lidl bis hin zur Erzquellbrauerei konzentrieren, heißt das nicht, dass der zweite Bauabschnitt so lange unberührt bleibt. Schon in der nächsten Woche sollen auch die ersten Vorarbeiten am zweiten Abschnitt Richtung Erzquellkreisel beginnen. „Wir machen aber nur das, was wir unter laufendem Verkehr auch machen können“, sagt Sehner.

Ziel sei es, durch die verlängerte Vollsperrung so schnell voranzukommen, dass man noch vor Ende des Jahres 2026 fertig ist und somit noch bevor die Deutsche Bahn die Gleisstrecke zwischen Siegen und Siegburg/Bonn für mehrere Monate sperrt. Diese ist ab Dezember 2026 geplant. Davon sei der LBM damals überrascht worden, sagt Sehner.