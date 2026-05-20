Baustelle Mudersbach Vollsperrung der B62: Zwei Tankstellen, zwei Welten Daniel-D. Pirker 20.05.2026, 20:45 Uhr

i Die Eni-Tankstelle in Mudersbach. Daniel-D. Pirker

Die Großbaustelle an der B62 in Mudersbach steht kurz vor dem Abschluss. Doch wie haben die lokalen Betriebe die Vollsperrung verkraftet? Ein Blick auf zwei Tankstellen zeigt ein völlig gegensätzliches Bild. Wieso?

Die Großbaustelle an der B62 im Ortsteil Niederschelderhütte wird nach einer auf rund ein Jahr verkürzten Bauzeit bereits Mitte Juni fertiggestellt. Man könnte mutmaßen, dass die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen inklusive Vollsperrung den beiden Tankstellen in Mudersbach schwer zu schaffen macht(e).







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