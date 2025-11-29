Kabarett in der Stadthalle Volles Haus in Altenkirchen bei Max und Toni Uthoff Sonja Roos 29.11.2025, 10:00 Uhr

i Max und Toni Uthoff waren zu Gast im Kultursalon in der Altenkirchener Stadthalle und sorgten mit ihrem Programm "Einer zuviel" für ein ausverkauftes Haus. Sonja Roos

Der aus dem ZDF-Format „Die Anstalt“ bekannte Kabarettist Max Utoff war im Kultursalon in der Altenkirchener Stadthalle zu Gast und hatte als Gegenpart seine 18-jährige Tochter Toni dabei. Gemeinsam präsentierten sie ihr Programm „Einer zuviel“.

Voll ist die Stadthalle an diesem Abend, rund 430 Zuschauer wollen den Kabarettisten Max Uthoff – unter anderem bekannt aus dem ZDF-Format „Die Anstalt“ – live sehen. Dieses Mal ist der 58-Jährige aber nicht allein unterwegs, sondern wird bei „Einer zuviel“, wie das Programm heißt, von seiner 18-jährigen Tochter Toni begleitet.







