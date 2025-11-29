Kabarett in der Stadthalle
Volles Haus in Altenkirchen bei Max und Toni Uthoff
Max und Toni Uthoff waren zu Gast im Kultursalon in der Altenkirchener Stadthalle und sorgten mit ihrem Programm "Einer zuviel" für ein ausverkauftes Haus.
Sonja Roos

Der aus dem ZDF-Format „Die Anstalt“ bekannte Kabarettist Max Utoff war im Kultursalon in der Altenkirchener Stadthalle zu Gast und hatte als Gegenpart seine 18-jährige Tochter Toni dabei. Gemeinsam präsentierten sie ihr Programm „Einer zuviel“.

Voll ist die Stadthalle an diesem Abend, rund 430 Zuschauer wollen den Kabarettisten Max Uthoff – unter anderem bekannt aus dem ZDF-Format „Die Anstalt“ – live sehen. Dieses Mal ist der 58-Jährige aber nicht allein unterwegs, sondern wird bei „Einer zuviel“, wie das Programm heißt, von seiner 18-jährigen Tochter Toni begleitet.

