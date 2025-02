Einbruch in Weitefeld Volksbank will schnellstmöglich wieder öffnen 04.02.2025, 14:00 Uhr

i Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannte in die Weitefelder Geschäftsstelle der Volksbank Daaden ein. Seitdem versperrt Flatterband den Eingangsbereich. Daniel-D. Pirker

Nachdem Unbekannte in die Volksbank-Geschäftsstelle Weitefeld einbrachen, ist unsicher, wann wieder geöffnet wird. Viel deutet derweil darauf hin, dass die Täter nicht allzu glücklich mit ihrer „Beute“ wurden.

Noch hat sich die Nachricht am Dienstagmittag offenbar nicht gänzlich rumgesprochen. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht auf Montag laut Pressetext Zugang zur Filiale des Weitefelder Volksbank-Standorts in der Betzdorfer Straße verschafft und „mittels mechanischer Gewalt“ den Geldautomaten geöffnet.

